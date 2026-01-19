Portuguesa Yogoody chega a 470 lojas Holland & Barrett no Reino Unido e Irlanda

A marca portuguesa Yogoody anunciou a entrada no canal Off Trade do Reino Unido e da Irlanda com presença em 470 lojas Holland & Barrett, uma das maiores cadeias europeias de retalho de saúde e bem‑estar. O produto lançado é o Yogoody Shake, disponível em lojas físicas e na plataforma online do operador.A operação marca um avanço na estratégia de internacionalização da Yogoody, que já atua em mercados como Angola e Moçambique. A presença numa cadeia com larga capilaridade no mercado britânico e irlandês pode potenciar as vendas e a visibilidade da marca num dos mercados alimentares mais competitivos da Europa, salienta a empresa portuguesa em comunicado.Nuno Abreu, Managing Director da Yogoody, refere, no documento, que “a entrada da Yogoody na Holland & Barrett representa um passo importante na nossa estratégia de crescimento internacional. Estar presente nesta cadeia de referência global valida o nosso propósito e a relevância da nossa inovação”, conclui. A responsável de categoria da Holland & Barrett, Leila Whitman, acrescenta que “a Yogoody apresenta um conceito diferenciador, que combina conveniência, sabor e qualidade nutricional, e que se enquadra na nossa missão de fornecer alternativas práticas e saudáveis”.Do ponto de vista económico e logístico, o formato em pó do produto — sem necessidade de refrigeração e com validade de cerca de um ano — pode reduzir custos de transporte e armazenamento para retalhistas e distribuidores, além de contribuir para a diminuição do desperdício alimentar. Esses fatores tornam a proposta relevante para canais B2B e Off Trade num contexto em que a eficiência logística e a sustentabilidade ganham peso nas decisões de compra dos operadores.Em Portugal, a Yogoody encontra‑se já em insígnias como Auchan, El Corte Inglés e Apolónia, além da venda direta online. A expansão para o Reino Unido e Irlanda é encarada, assim, como mais um passo na consolidação internacional da marca e na procura de novos mercados de maior escala..YoGoody. Startup do “iogurte” em pó marca golo ao Benfica e conquista EUA