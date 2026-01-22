Revolut sobe a fasquia nas contas poupança. Quais são as opções para 2026?

A Revolut lançou esta quinta-feira, 22 de janeiro, uma conta poupança com juros mais altos do que oferecia até então. Esta entra diretamente para as mais competitivas do mercado nacional, e mantém a vantagem de pagar juros ao dia.A nova modalidade do banco fundado na Lituânia conta com uma TANB de 2,5%. É válida por seis meses, não tem valor mínimo e está disponível até aos 10.000 euros, para novos e atuais clientes. O produto foi lançado pela sucursal da Revolut em Portugal, pelo que é necessário que a conta do cliente esteja associada a um IBAN português (a possibilidade foi lançada pela Revolut no ano passado). Se assim for, será possível aderir, como habitual, com recurso à app, no telemóvel.."Nova era de investimento". Revolut duplica número de investidores em 2025 e capital investido sobe 300%.Em causa está a rentabilização de poupanças, mediante determinadas condições, com prazos definidos à partida. Conheça abaixo as possibilidades disponibilizadas, no mercado português, pela banca nacional e internacional, com as TANB mais altas:.Ao DN e Dinheiro Vivo, Rúben Germano, Branch Manager da Revolut em Portugal explica que a campanha em questão permite que a conta poupança seja criada até 20 de março e o pagamento de juros manter-se-á até 20 julho (perfazendo seis meses). "Quanto mais cedo, melhor; começa logo a ganhar", sublinha.Por outro lado, o cliente "pode, a qualquer momento, retirar o dinheiro" e, se o fizer durante o período de pagamento de juros, não perde qualquer valor. "Não é como uma conta depósito, em que o cliente perde os juros" caso o faça.Relativamente aos juros pagos ao dia, a Revolut já o fazia (com taxas entre 1,50% e 2,25%). Entre os competidores, assinala o responsável, "ninguém no mercado tem esta componente".Um dos objetivos passa por chegar ao máximo de clientes, pelo que, "a nível de elegibilidade, não pomos quase restrições nenhumas", além de evitar "letras pequeninas de condições e restrições", garante Rúben Germano..Revolut vendeu capital próprio. Operação avalia a empresa em 75 mil milhões.Revolut fecha acordo com Booking para integrar opções de pagamento no checkout