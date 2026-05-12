Salsa reporta 200 milhões em vendas e destaca avanços em sustentabilidade

A Salsa Jeans publicou o Relatório de Impacto 2025, onde conjuga dados operacionais e indicadores ambientais, sociais e de governação, sendo que do ponto de vista económico, a empresa apresenta um volume de vendas globais de 200 milhões de euros e uma distribuição de vendas que evidencia um modelo omnicanal: lojas próprias (35%), wholesale (33%), digital (16%), franchising (8%) e department stores (8%).

No documento enviado às redações esta terça-feira, 12 de maio, a marca diz estar presente em cerca de 50 mercados, com mais de 180 lojas próprias e mais de 1.200 pontos multimarca.

No plano energético, a empresa aponta uma redução de 8% no consumo total de eletricidade do Grupo IVN e um aumento significativo da quota de eletricidade proveniente de fontes renováveis, que passou para 68% — mais 16 pontos percentuais face ao ano anterior.

A produção própria de energia também cresceu: representa 32% do consumo nos escritórios centrais e 21% na unidade industrial, resultado da expansão de sistemas fotovoltaicos.

Relativamente às emissões de gases com efeito de estufa, a Salsa reporta descidas expressivas: o âmbito 1 diminuiu 8% e o âmbito 2 caiu 43%, alcançando antecipadamente a meta definida para 2032. O âmbito 3 — que representa cerca de 97% da pegada total — registou uma redução de 13%, resultado de melhorias na cadeia de abastecimento e de ganhos de eficiência logística.

Estes números, de acordo com o comunicado, têm impacto direto na estratégia de cumprimento de objetivos climáticos e na exposição a riscos regulatórios e de mercado associados à transição para economias de baixo carbono.

Na gestão da água, a empresa relata a reutilização de 7% da água residual na unidade industrial e a implementação de tecnologias de menor consumo, como ozono, laser e nebulização, no âmbito do programa Betterwash. Apesar de uma avaria que condicionou a taxa de reutilização, a Salsa diz manter o objetivo de otimizar processos e partilhar práticas com fornecedores, acrescentando que 29% destes já reutilizam água nas suas operações.

Ainda segundo a empresa, a gestão de resíduos apresenta melhorias, uma vez que a produção total caiu 9% entre 2024 e 2025, com diminuições de 7% nos escritórios e armazém e de 11% na unidade industrial.

A taxa de reciclagem, por sua vez, alcançou 60% do total de resíduos, mais dois pontos percentuais que no ano anterior. Na cadeia logística, 23% das embalagens incorporam material reciclado e 99,7% são recicláveis — indicadores relevantes para custos de embalagem, conformidade e imagem junto de parceiros comerciais, sustenta no documento.

A aposta na circularidade traduz-se em 74% de matérias‑primas provenientes de fibras renováveis e 51% dos produtos desenvolvidos em monomateriais, o que facilita processos de reciclagem, realça a Salsa.

O programa Infinity, dedicado à reparação e recolha de peças usadas, contabiliza 8.276 reparações e 1.967 recolhas desde 2022, contribuindo para a prolongação do ciclo de vida dos produtos e para a retenção de clientes, destaca igualmente a empresa.

Quanto à cadeia de abastecimento, o relatório assinala 100% de rastreabilidade nos níveis tier 1 e tier 2 e a avaliação ESG de 63% dos fornecedores, dos quais 40% detêm certificações ambientais. A Salsa sublinha que estes elementos são centrais para gestão de risco e conformidade em mercados estrangeiros.

Sobre a ligação entre sustentabilidade e negócio, Hugo Martins, CEO da Salsa Jeans, afirma, citado no documento, que "estão hoje de mãos dadas". Apesar do crescimento, diz que "ainda há muito a fazer e que, por isso, devemos continuar a desafiar‑nos diariamente para inovar e construir impacto duradouro".