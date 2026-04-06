Trabalhadores da Otis em greve nacional em 9 de abril por aumentos salariais

Os trabalhadores da Otis Portugal cumprem na quinta-feira, 9 de abril, uma greve nacional de 24 horas, acompanhada por uma concentração junto à sede da empresa, em Mem Martins, por aumentos salariais e negociação do caderno reivindicativo.

De acordo com a informação disponibilizada esta segunda-feira, a paralisação foi convocada pelos sindicatos afetos à Fiequimetal/CGTP-IN e abrange trabalhadores de todo o país, na sequência de plenários realizados nas várias regiões.

Entre as principais reivindicações está um aumento do salário-base de 15%, com um mínimo de 150 euros para todos os trabalhadores, com efeitos retroativos a 01 de abril de 2026.

Os sindicatos defendem ainda a subida das diuturnidades para 50 euros, o aumento do subsídio de refeição para 14 euros, ou 20 euros fora da zona habitual de trabalho, e a criação de um subsídio de função mensal de 50 euros para trabalhadores que desempenhem funções de eletromecânico.

Segundo a entidade sindical, a resposta da administração, apresentada em fevereiro, limitou-se a uma atualização salarial de 2,5%, considerada insuficiente e distante das propostas dos trabalhadores.

Os sindicatos acusam ainda a empresa de desvalorizar os trabalhadores apesar dos resultados positivos, referindo que a operação em Portugal terá registado lucros na ordem dos 22 milhões de euros, inserindo-se num grupo multinacional em crescimento.

A Fiequimetal criticou também alegadas tentativas de limitar o direito à greve, considerando “intimidatória” uma comunicação da administração sobre serviços mínimos, que, segundo a estrutura sindical, não se aplicam ao setor.

A concentração marcada para Mem Martins pretende, segundo os promotores, demonstrar a unidade dos trabalhadores e reforçar a pressão para a abertura de negociações.

A Otis dedica-se ao fabrico, instalação, manutenção e reparação de elevadores e escadas rolantes.