Trust in News. Assembleia de credores aprova cessação da atividade

A assembleia de credores da Trust in News (TiN) aprovou na quarta-feira, 1 de outubro, a cessação da atividade. Os principais credores aprovaram uma avaliação das publicações (juntas e em separado) e a empresa deverá ser vendida.Segundo o representante dos trabalhadores, Manuel Halpern, disse à Lusa, foi ainda validado, com a abstenção dos dois principais credores (Segurança Social e Autoridade Tributária), um requerimento para assegurar a publicação da Visão até que esta seja vendida. O documento foi assinado por 15 trabalhadores da revista.Na assembleia, que teve lugar no tribunal da Comarca de Lisboa Oeste, ficou ainda aprovada a possibilidade de recontratação de mais trabalhadores, até um máximo de seis, mas sem que tal seja "vinculativo", esclareceu Halpern. O objetivo passa por garantir precisamente a publicação da revista até que a transação seja concluída.Estabelecida a avaliação dos títulos em conjunto e de forma separada, não foi colocada a votação a proposta de compra apresentada por um grupo de trabalhadores da Visão, por 40 mil euros..Trust in News, dona da Visão, comunica despedimento coletivo dos 80 trabalhadores.Administrador de Insolvência da Trust in News pediu para encerrar empresas e fazer despedimento coletivo