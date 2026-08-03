Visa compra empresa de cibersegurança BioCatch por 2,1 mil milhões

A Visa assinou um acordo definitivo para adquirir a BioCatch, empresa especializada na deteção de fraudes mediante soluções com Inteligência Artificial (IA), por 2.400 milhões de dólares (cerca de 2.081 milhões de euros), foi anunciado esta segunda-feira.

Segundo a informação divulgada, a aquisição da BioCatch complementa as soluções de cibersegurança, fraude, risco e segurança da Visa e ajudará os clientes da multinacional de cartões e serviços de pagamento a protegerem-se melhor.

A transação está sujeita às condições habituais de conclusão, incluindo a obtenção das aprovações regulamentares necessárias, e espera-se que seja concluída no final do segundo trimestre fiscal de 2027 da Visa.

Atualmente, a BioCatch protege 1.800 milhões de dispositivos e 760 milhões de utilizadores em todo o mundo, prestando serviços a mais de 350 bancos em 21 países.

“O roubo de contas e as fraudes custam à economia global mais de um bilião de dólares por ano, e a IA está a facilitar estes ataques numa escala sem precedentes”, afirmou o presidente de serviços de valor acrescentado da Visa, Andrew Torre.

Desta forma, o responsável acredita que a BioCatch ajudará os clientes da Visa a impedir fraudes antes de chegarem ao ponto de pagamento.

Nos últimos cinco anos, a Visa investiu mais de 13.000 milhões de dólares (cerca de 11.270 milhões de euros) em tecnologia e infraestruturas para salvaguardar a integridade do ecossistema de pagamentos e acelerar a redução das taxas de fraude.