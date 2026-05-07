Volume de negócios da cooperativa Cooprofar cresceu 13% em 2025 para 544 milhões

A Cooprofar, cooperativa de proprietários de farmácias, registou, no ano passado, um volume de negócios de 544 milhões de euros, uma subida de 13% em relação a 2024, adiantou, num comunicado.

“O grupo Cooprofar encerrou 2025 com um volume de negócios consolidado de cerca de 544 milhões de euros, representando um crescimento de 13% face ao ano anterior, num contexto de transformação do setor farmacêutico e de crescente exigência operacional”, disse a entidade, na mesma nota.

De acordo com a cooperativa, o desempenho foi “sustentado pela expansão da atividade do setor e pelo aumento da quota de mercado, que se fixou em 13,9%”.

A Cooprofar indicou que o ano passado foi “marcado por um crescimento relevante do mercado farmacêutico nacional, com uma evolução de 9,7% em valor” que foi “impulsionada por novas classes terapêuticas” e uma maior procura de soluções de saúde e bem-estar.

Assim, “num contexto em que a distribuição farmacêutica enfrenta pressão sobre margens, com os custos das mercadorias a representar cerca de 93% da estrutura de custos” a cooperativa diz ter mantido um “desempenho robusto”.

A entidade indicou ainda que o seu resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) consolidado atingiu 6,2 milhões de euros, e o resultado líquido se situou nos 3,6 milhões de euros.

Já a autonomia financeira consolidada atingiu 45%, destacou.

A organização conta com um total de 747 cooperadores.