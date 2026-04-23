Volume de negócios da Orange sobe 1,9% para 10,1 mil milhões no 1º. trimestre

O grupo francês de telecomunicações Orange registou um volume de negócios de 10,1 mil milhões de euros no primeiro trimestre do ano, um aumento homólogo de 1,9%, de acordo com as contas apresentadas esta quinta-feira, 23, pela empresa.

Ao descontar o impacto na faturação de fatores como a taxa de câmbio e as variações no perímetro contabilístico do grupo, até março de 2026, o volume de negócios da Orange registou um avanço comparável de 3,5%, precisou a multinacional.

As receitas da Orange no mercado francês totalizaram 4.397 milhões de euros no primeiro trimestre, um aumento de 2,3%, enquanto no resto da Europa aumentaram 0,9%, para 1.762 milhões e 12,7% em África e no Médio Oriente, com 2.212 milhões.

O negócio empresarial da operadora francesa nos primeiros três meses do ano registou uma contração de 5,3%, para 1.753 milhões de euros.

O EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) da Orange atingiu 2.601 milhões de euros, mais 4,9% do que nos primeiros três meses do ano anterior ou um aumento de 6,6% em valores comparáveis.

"Os sólidos resultados do primeiro trimestre demonstram tanto o desempenho das equipas como a relevância da estratégia", comentou a presidente executiva (CEO) do Grupo Orange, Christel Heydemann, que destacou que, no contexto atual, a operadora mantém-se forte e resiliente, com uma “exposição limitada aos efeitos da crise no Médio Oriente”.

A executiva afirmou que a aquisição total da MasOrange, cujo fecho está previsto para o final do segundo trimestre, “reforçará ainda mais a posição do Grupo no centro do mercado europeu das telecomunicações”.

A empresa reviu em alta as previsões de EBITDA e confirma os restantes objetivos financeiros para 2026.

A empresa de telecomunicações espera concluir no segundo trimestre a aquisição total da MasOrange em Espanha, “reforçando ainda mais a posição do grupo” no mercado europeu.