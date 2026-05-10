Hotel Verride deixa de ser Valverde ao fim de apenas oito meses

Filantropia e Arte

O hotel, explica Teresa Guimarães, tem outra estratégia. “Temos alguns edifícios adquiridos aqui à volta, que conectam com este edifício [principal] e que inicialmente tínhamos pensado que serviriam para expandir o hotel, fazendo nesses edifícios mais quartos, ou suítes”, explica. “Mas neste momento, não estamos nessa onda, porque não queremos banalizar o produto. Preferimos que essas novas áreas sirvam para aportar valor ao hotel e, portanto, deverão ser mais espaços comuns”, continua.

O fim do contrato com o Valverde significou o fim da gestão pela marca - e o regresso de Teresa Guimarães como diretora-geral da unidade, mas agora ficando também como CEO da TLC. E a posição de Mendes Leal e da marca Valverde na empresa também voltará a diminuir para a participação original, possivelmente até ao final deste ano, adianta a gestora.

“Deverão entrar outros acionistas, mas ainda não sabemos. Os acionistas da TLC funcionam como uma espécie de clube”, conta com um sorriso. “A presença faz-se muito mais pela relação humana que se estabelece do que apenas pelo dinheiro. Já chegou a ter 30 acionistas, atualmente tem 10, mas queríamos que, depois deste ajuste que vai haver, não sejam mais do que 15 ou 18”, adianta ainda. “Este projeto é muito peculiar. Isto é muito mais filantrópico do que propriamente um projeto financeiro. Nunca foi intenção do Kees que isto fosse uma máquina de fazer dinheiro”, salienta.

“Isto sempre foi um sonho para ele, um sonho de vida. Um sonho que precisa de ser autossustentável, e que se trouxer retorno aos acionistas, ótimo. Mas não é esse o drive. O objetivo deste hotel não é ser uma máquina de fazer dinheiro. E há-se expandir-se, mas não de forma a ganhar muito dinheiro. Na verdade, o objetivo do Verride é ser um hotel único em Lisboa e, mais do que um hotel, é ser um destino. Sempre foi esse o objetivo”, repete.

Um dos grandes destaques desta expansão, que deverá estar concluída nos próximos cinco anos, revela Teresa, é a integração do jardim da casa do próprio Kees Eijrond, situada ao lado do Verride, no projeto hoteleiro. “A piscina será aí, no jardim, e termos também um hammam e um spa nessa zona”.

No mesmo sentido, adianta, um piso inteiro está a ser guardado para ser - “pelo menos é o que queremos ao dia de hoje” - um espaço público onde estará a Fundação Kees Eijrond. A instituição, que foi criada em 1991, em Utreque, nos Países Baixos, tem como objetivo apoiar a criação artística e o desenvolvimento cultural. Em 2022, a Fundação abriu uma representação permanente em Lisboa e agora pretende também expandir a sua atividade por cá.

“A fundação está a crescer e gostávamos de ter este piso para eventos, para exposições… A fundação já detém a casa da fadista Mísia - o imóvel foi adquirido à cantora quando esta ainda era viva, e foi a sua morada até ao dia do seu falecimento - que é atualmente uma residência artística, e gostávamos que continuasse a ser”. Portanto, este espaço vem aportar dimensão e opções à Fundação, esclarece.

Ainda assim, a responsável não descarta que possa haver, no futuro, mais suítes ou branded apartments, mas terá de ser algo diferenciador.

Separado oficialmente do Valverde, o Verride pode escolher com mais tranquilidade que caminhos trilhar, preservando a visão do seu fundador. Para já, Teresa Guimarães está de olhos postos nos desafios dos próximos tempos - a instabilidade da guerra que está a fazer com que 2026 seja “um ano estranho” em termos de reservas e projeções; a dificuldade em conseguir Recursos Humanos qualificados para a operação (apesar de ter 80% dos seus 57 funcionários efetivos e um grau de rotatividade abaixo da média do setor) e, claro, “o desafio da expansão que nos vai ocupar bastante”, diz, divertida.

De olho no seu décimo aniversário, quase à porta, o Hotel Verride Palácio de Santa Catarina manteve-se impávido e sereno enquanto a equipa do Dinheiro Vivo saía do edifício pela imponente escadaria de acesso. Ao longo de três séculos, já foi casa de muitos proprietários, já sobreviveu a diversas crises financeiras, regimes políticos e ciclos económicos. Lá dentro, entre acionistas, até pode estar tudo em ebulição. Mas o Palácio mantém-se - ou assim parece - tão firme como quando foi construído em 1757. E pronto para enfrentar os próximos tempos, sejam eles mais ou menos turbulentos.