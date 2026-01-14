Mercado residencial: Lisboa consolida‑se como opção europeia para compradores norte‑americanos

O mercado residencial do centro de Lisboa continua resiliente, mesmo com o crescimento de novos projectos a norte e a leste da cidade, nomeadamente em Marvila, Parque das Nações e Lumiar. A Athena Advisers considera que o mercado está a amadurecer, com procura mais robusta, seletiva e geograficamente reorganizada entre oferta e procura.A consultora imobiliária internacional de luxo lembra que, segundo o Dossier Cidade de Lisboa, da Confidencial Imobiliário, o investimento residencial na Área de Reabilitação Urbana (ARU) totalizou 1.912 milhões de euros no primeiro semestre de 2025. Detalhando os dados, coloca em evidência que os compradores nacionais mantêm o peso dominante, representando 76% das aquisições e 68% do valor investido por particulares, enquanto o investimento estrangeiro atingiu 465 milhões de euros.A Athena Advisers destaca também uma atividade comercial em aceleração ao sublinhar, através do seu diretor geral em Portugal, que “de 2024 para 2025, registámos um aumento de 48% na procura por parte de clientes norte‑americanos e um crescimento de 60% no valor total dos imóveis adquiridos em Lisboa por compradores dos EUA”. David Moura‑George realça ainda que “o que estamos a observar não é um mercado dependente de um único perfil de comprador, mas sim uma procura diversificada e complementar”.A presença estrangeira concentra‑se sobretudo no centro histórico, diz a consultora. Santa Maria Maior, Santo António e Misericórdia capturam grande parte do investimento externo — 75%, 69% e 64% respetivamente — refletindo preferência por bairros com património, oferta cultural e projectos de reabilitação premium. Apesar de uma ligeira redução no número de transações por compradores internacionais, o montante investido manteve‑se ao nível de 2024, sinal de maior selecção e foco em imóveis específicos, realça a Athena Advisers.A consultora sublinha que factores estruturais — segurança, qualidade de vida, infraestruturas e ecossistema tecnológico — sustentam a decisão de investir em Lisboa. “Hoje chegam com um mapa pré‑definido. Sabem as ruas que querem e o estilo de vida que procuram”, conclui Moura‑George, apontando para uma cidade que deixou de ser apenas descoberta e passou a ser uma escolha consciente por parte dos investidores internacionais..Descida da avaliação bancária agrava situação do mercado residencial