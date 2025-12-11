Regressam os receios sobre 'bolha' na IA. Oracle cai 11% em bolsa após resultados e setor acompanha

Estão de regresso aos mercados os receios sobre a possibilidade de os investimentos em Inteligência Artificial (IA) dizerem respeito a uma bolha. Na origem estão, desta vez, os resultados da tecnológica Oracle, com contas e perspetivas que desiludiram.A empresa está sediada em Austin, nos Estados Unidos, onde desenvolve software destinado a redes de cloud. É um dos principais players nos âmbitos de tecnologia e Inteligência Artificial e, por isso, quando espirra, o setor constipa-se.Ora, a Oracle está cotada na bolsa de Wall Street e apresentou as contas do terceiro trimestre após o fecho da sessão de quarta-feira, dia 10 de novembro. Os números desiludiram fortemente os mercados, de tal forma que os títulos estão a cair mais de 11% em pré-mercado (a praça abre às 14h30 de Lisboa).Ora, as contas indicam que a faturação subiu 14% em termos homólogos, mas ficou abaixo da expetativa, ao atingir 16,06 mil milhões de dólares (analistas esperavam 16,21 mil milhões), mas os maiores fatores de preocupação vêm de outras métricas. É que a dívida é superior ao esperado, já que atingiu 104 mil milhões de dólares (análises apontavam a 84 mil milhões).Simultaneamente, os dados indicam que os investimentos no terceiro trimestre ascenderam a 12 mil milhões de dólares (contra 8,2 mil milhões esperados). Para 2026, a Oracle espera investir 50 mil milhões (compara com os 35 mil milhões que apontava em setembro).Dito isto, o fluxo de caixa livre (free cash flow, em inglês), que se esperava que ficasse negativo 5,8 mil milhões de dólares, dececionou os analistas, ao ficar 10 mil milhões abaixo do 'zero'.Gigantes do setor acompanham perdasAs maiores empresas de Inteligência Artificial estão a sofrer com o sentimento gerado pelos resultados da Oracle.A Nvidia, que é a empresa mais valiosa do mundo, tomba 1,78%, perto das 11h30 de Lisboa, em período de pre-market. Em simultâneo, a Meta cai 1%, ao passo que Amazon, Alphabet e Microsoft estão todas a desvalorizar menos de 1%. A Alphabet contraria o sentimento, ao avançar 0,19%. Outras gigantes da IA, como são a Palantir e a Broadcom, estão a cair mais de 1%, comprovando que o sentimento negativo não se limita às 'sete magníficas'..“Não há nenhuma área imune àquilo que a Inteligência Artificial vai fazer com os dados”