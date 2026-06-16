AM48 constrói dois edifícios residenciais em Loures num investimento de 60 milhões

A promotora imobiliária AM48 prepara-se para arrancar com a construção dos edifícios Thomaz e Telles, integrados no empreendimento 1965 Cidade Jardim, em Loures, num investimento da ordem dos 60 milhões de euros. Segundo avança, 35% dos apartamentos já estão vendidos.

Em comunicado, a empresa adianta que o primeiro edifício terá 46 apartamentos e o segundo será constituído por 77 fogos, distribuídos por tipologias T1 a T4. Dispõem de estacionamento privativo com pré-instalação para carregamento elétrico, arrecadações, áreas comuns e espaços de coworking, assim como piscina, zonas verdes e varandas ou terraços, diz a nota.

No total, o empreendimento 1965 Cidade Jardim integra a construção de sete edifícios e 400 apartamentos, num investimento superior a 140 milhões de euros, diz o comunicado. Terá ainda cerca de 7000 metros quadrados dedicados a comércio e serviços. A promotora vai assegurar certificação BREEAM.

De acordo com a AM48, serão plantadas mais de 400 árvores e arbustos, criadas duas novas zonas de parque infantil, um miradouro, um campo de jogos e ainda uma área para um quiosque.