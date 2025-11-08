Casa da Fotografia da Fujifilm estreia-se no centro do Porto

A primeira Casa da Fotografia da japonesa Fujifilm em Portugal abriu oficialmente as portas esta sexta-feira, 7 de novembro, em pleno centro do Porto, depois de um investimento da ordem de meio milhão de euros. O espaço é o terceiro do grupo nipónico na Europa, que inaugurou também esta semana uma “casa” em Barcelona, depois da aposta inicial, em 2020, em Londres. É o sétimo no mundo. O conceito da Fujifilm House of Photography assenta na disponibilização de um local onde o mundo da imagem impera, bem como a criatividade.A escolha do Porto para a expansão da rede de retalho japonesa deve-se à “dinâmica vibrante da cidade, que respira arte, cultura e identidade”, disse ontem Pedro Mesquita, diretor geral da Fujifilm Portugal e Espanha, na inauguração onde o Dinheiro Vivo esteve presente. O responsável sublinhou que o novo espaço é também “um compromisso com a comunidade criativa portuguesa”. A escolha da Invicta para esta estreia no país teve ainda em conta que a sede da sucursal do grupo está na cidade. “A proximidade do staff permitirá contribuir para o êxito da loja”, considerou Pedro Mesquita.Na casa da Fujifilm, os aficionados (profissionais e amadores) de fotografia têm ao dispor um leque de câmaras e impressoras instantâneas da marca, quiosques de impressão com soluções personalizadas, câmaras e objetivas direcionadas para um cliente exigente no trabalho da imagem, um estúdio e uma academia de formação. A Fujifilm School pretende ser um espaço de aprendizagem contínua, com workshops, conversas e passeios fotográficos. A marca compromete-se com uma agenda anual de eventos. Com um área de 285 metros quadrados, distribuída por dois pisos, a House of Photography faz jus ao nome, dispondo de um local para exposições fotográficas. A primeira mostra é da autoria do fotojornalista Leonel de Castro, intitulada “Douro, Paisagem Humana - Os Trabalhos e os Dias”. São imagens da vida, trabalho e das tradições das gentes do Douro que a partir de hoje podem ser fruídas por todos os visitantes.A Fujifilm House of Photography é ainda uma jornada recente do grupo, mas o objetivo é expandir a marca para outras localizações na Europa e no mundo. .Leonel Simões. Um homem que não saiu da estrada até criar um império com 2450 trabalhadores.Vila Baleira reforça em Porto Santo com abertura de um hotel de luxo