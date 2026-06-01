Duarte Pacheco integra Almeida & Associados como conselheiro estratégico

A sociedade de advogados Almeida & Associados anunciou esta segunda-feira, 1 de junho, a integração de Duarte Pacheco como Senior Strategic Adviser, cargo a partir do qual o economista irá prestar apoio estratégico em matérias de natureza institucional, económica e internacional.

A entrada do antigo deputado surge no âmbito da estratégia de crescimento da sociedade, que pretende reforçar o acompanhamento de clientes com operações, investimentos ou interesses em diferentes mercados, num contexto marcado por desafios jurídicos e económicos de dimensão cada vez mais internacional.

Duarte Pacheco foi deputado à Assembleia da República entre a VI e a XV Legislatura, tendo também exercido funções como secretário da Mesa da Assembleia da República. Entre 2020 e 2023, presidiu à União Interparlamentar, organização internacional vocacionada para a cooperação e o diálogo entre parlamentos.

No setor privado, integrou os quadros do Banco Português do Atlântico e desempenhou funções de consultoria na Leadership, na DHVMC e na Deloitte. Foi ainda assistente convidado nas universidades Lusíada, Moderna e Atlântica.

Citado em comunicado, Duarte Pacheco afirmou iniciar funções na Almeida & Associados com a convicção de integrar uma equipa “tecnicamente preparada” e com “grande credibilidade junto dos seus clientes”, destacando a atividade da sociedade em áreas como o direito fiscal, o direito do desporto, a imigração e o imobiliário.

Gonçalo Almeida, CEO e sócio fundador da Almeida & Associados, considera que a integração do antigo deputado acrescenta “uma dimensão estratégica” ao trabalho desenvolvido pela sociedade, reforçando a capacidade de resposta junto de clientes em “contextos cada vez mais complexos e globais”.

Fundada em 2009, a Almeida & Associados atua nas áreas do direito do desporto, imobiliário, societário, imigração e fiscal. A sociedade dispõe de escritórios em Lisboa e São Paulo e acompanha clientes de diferentes geografias, prestando serviços em português, castelhano, francês, inglês, mandarim e russo.