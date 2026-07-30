Lucro da Visabeira cresce 50% para 50,3 milhões no primeiro semestre

A Visabeira obteve um resultado líquido de 50,3 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, um incremento de 50% face aos 33,6 milhões contabilizados no período homólogo de 2025, divulgou esta quinta-feira o grupo, em comunicado.

O EBITDA atingiu os 179 milhões de euros nos primeiros seis meses do atual exercício, um incremento de 14% quando comparado com os 157 milhões de euros apurados em igual período de 2025. A margem EBITDA aumentou para 12,4%, uma melhoria de 0,6 pontos percentuais.

Para esta performance contribuiu o reforço em 8% do volume de negócios consolidado pró-forma, que atingiu os 1443 milhões de euros.

Segundo o grupo liderado por Nuno Marques, a evolução positiva do negócio foi transversal a todas as áreas de atividade: telecomunicações, energia, construção, indústria, turismo e imobiliária.

Em comunicado, o grupo adianta que a carteira de negócios contratualizada cresceu mais de 400 milhões de euros, "com 6.525 milhões de euros proporcionando uma elevada visibilidade sobre a evolução futura da atividade e sustentando a confiança nas perspetivas de crescimento dos próximos anos".

A Europa, excluindo Portugal, gerou 672 milhões de euros em volume de negócios (mais 79 milhões de euros do que o período homólogo), representando 47% do volume do grupo.

O continente americano registou um volume de negócios de 419 milhões de euros, tendo crescido 24 milhões de euros face ao período homologo, e representando agora 29% das vendas.

Já o mercado nacional atingiu os 294 milhões de euros, aumentando o volume de negócios em 12 milhões de euros, que valem 20% do total do volume de negócios;

África representou 58 milhões de euros ou 4% do volume de negócios.