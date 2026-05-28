Riopele aposta no segmento homem com designer John Varvatos

O grupo têxtil Riopele decidiu apostar na produção de tecidos para o segmento homem e, nessa estratégia, firmou uma parceria com o designer norte-americano John Varvatos. Como explica Francisca Oliveira, diretora de desenvolvimento de negócio, "a Riopele tem historicamente uma presença muito forte no segmento de womenswear [em português, moda para mulher], mas identificámos no menswear [moda para homem] uma oportunidade estratégica de crescimento e diferenciação". Esta aposta está direcionada para os mercados externos, que valem 98% das vendas da têxtil de Famalicão.

A coleção de John Varvatos será apresentada em julho, na feira Milano Unica, e no showroom da Riopele em Nova Iorque. Este lançamento segue as diretrizes da estratégia: focar o produto no mercado norte-americano, onde tem escritório local, e dar a conhecer aos restantes clientes internacionais os novos tecidos. Segundo Francisca Oliveira, o designer propõe um conceito integrado de guarda-roupa, que aproxima "o produto final do processo de criação, respondendo de forma mais direta às necessidades do retalho internacional".

John Varvatos é reconhecido como uma das referências do menswear contemporâneo. O designer norte-americano construiu uma carreira marcada pela reinvenção da alfaiataria masculina e pela fusão entre herança, cultura rock e sofisticação contemporânea, sublinha a Riopele. John Varvatos já liderou o design de marcas como Ralph Lauren e Calvin Klein, e, em 2000, lançou a marca homónima. Agora, vai dar o seu contributo para o crescimento da têxtil portuguesa que está prestes a comemorar 100 anos.

Como afirma Francisca Oliveira, esta parceria garante um "reforço de posicionamento e visibilidade internacional", especialmente no segmento de menswear. O grupo, que opera nas áreas da criação, I&D, fiação, tecelagem, tinturaria, ultimação e confeção, exporta para mais de 50 países, com destaque para Espanha, Itália, França, Reino Unido e Canadá, onde trabalha com algumas das principais marcas internacionais de moda. No ano passado, faturou 99,5 milhões de euros.