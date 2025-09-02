Nestlé: CEO demitido por relação indevida com uma subordinada

A notícia apanhou o mundo dos negócios de surpresa. Laurent Freixe, o executivo que há um ano tinha sido indicado como CEO da maior retalhista mundial, foi demitido no primeiro dia de setembro. Uma investigação interna deu conta de que o presidente-executivo da maior retalhista do mundo manteve um relacionamento romântico com uma pessoa que lhe era diretamente subordinada, e que essa relação não foi reportada aos Recursos Humanos.A violação ao código de conduta da empresa foi descoberta depois de um processo conduzido a pedido do conselho de administração, tendo a investigação sido supervisionada pelo presidente da Nestlé, Paul Bulcke, e por Pabslo Isla, administrador da empresa e diretor independente que tem a seu cargo o departamento de governance da retalhista, segundo fontes consultadas pelo Washington Post.Em comunicado libertado pela Nestlé, o presidente Paul Bulcke deu conta de que esta "foi uma decisão necessária. Os valores e a governança da Nestlé são bases sólidas da nossa empresa. Agradeço ao Laurent pelos seus anos de serviço na Nestlé". No mesmo documento, a empresa revela a razão do afastamento do executivo.O presidente da retalhista anunciou ainda que Freixe será substituído pelo, até agora, CEO da Nespresso. "Tenho o prazer de anunciar Philipp Navratil como CEO. Philipp é reconhecido pelo seu impressionante histórico de resultados em ambientes desafiantes. Famoso pela sua presença dinâmica, inspira equipas e lidera com um estilo de gestão colaborativo e inclusivo. O Conselho de Admnistração está confiante em como ele impulsionará os nossos planos de crescimento e acelerará os esforços de eficiência. Não estamos a mudar o rumo da estratégia e não perderemos o ritmo no desempenho", garantiu ainda o presidente. Sob a gestão de Freixe, a Nestlé enfrentou uma revisão estratégica de algumas das suas marcas, e garantiu um crescimento de cerca de 3% no segundo trimestre de 2025. No entanto, as mudanças no consumo global, as tarifas impostas pelos EUA e os desafios marcoeconómicos acabaram por penalizar a retalhista durante a sua governação. Recorde-se que a multinacional com sede na Suíça tem estado sob profunda reestruturação, depois de ter sido anunciado, em junho passado, que Pablo Isla vai substitui Paul Bulcke na presidência, a partir de 2026. .CEO da Galp apresenta demissão por “motivos familiares”.A 'câmara do beijo' dos Coldplay vai continuar. Que lições ficam do caso Astronomy?.Os casos de executivos de topo que, por manterem relações românticas com subordinadas, sem que as reportem devidamente, têm-se sucedido este ano. Foi o caso do CEO da Galp, que no início de 2025 foi afastado da presidência-executiva da petrolífera após ter sido descoberta uma relação com uma sua subordinada, e foi também o que aconteceu com o entretanto famoso CEO da Astronomy, uma empresa americana: o executivo foi apanhado na kiss camera de um concerto dos Coldplay na companhia da diretora de Recursos Humanos da sua empresa, com quem mantinha um relacionamento romântico sem que ninguém soubesse. .João Moreira Rato: Temos de ter mecanismos que protejam os subordinados dos líderes”.Rachel Muller: "Acho que é de duvidar de quem tem muitas certezas nesta altura"