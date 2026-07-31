Mais férias ou melhores empresas?

Em Portugal, os trabalhadores têm, atualmente, cerca de 30 dias de descanso por ano – excluindo fins de semana –, entre os 22 dias de férias legais e uma dezena de feriados.

O tema volta recorrentemente à agenda quando se fala da possibilidade de repor os três dias de férias que a troika retirou a grande parte dos portugueses – há empresas privadas que têm contratos que permitem dias úteis de férias acima dos 22 previstos pela lei portuguesa –, mas sempre que a proposta regressa, há quem atire a justificação de “produtividade” para a vetar. Mas será mesmo assim?

Portugal é, e graças aos feriados, um dos países da União Europeia onde os trabalhadores mais dias de descanso podem ter. A média ronda os 22 dias, com países como a Dinamarca (25), França (25), Luxemburgo (26) ou Finlândia (24) a encabeçar a lista dos mais generosos em termos de férias legais. No entanto, dias de férias nem sempre são sinónimos de dias de descanso. Isto porque em alguns dos países, como é o caso de França, é possível vender esses dias de férias, e receber mais rendimento em troca.

Os especialistas dividem-se quanto ao impacto das férias na produtividade dos trabalhadores, não por princípio, naturalmente, mas pelo que mostram os dados. Em primeiro lugar, o descanso deve ser valorizado porque, por norma, trabalhadores mais descansados são, também, mais produtivos. Além disso, todas as questões relacionadas com saúde mental, que têm tido mais atenção ao longo dos últimos anos, fazem com que os tempos de descanso sejam também mais valorizados, estando cientificamente comprovado que o correto equilíbrio da vida pessoal e profissional, a gestão do stress e o direito a desligar são ferramentas fundamentais para manter os trabalhadores motivados e mais eficientes.

No entanto, em economias fortemente assentes em indústrias, como é o caso da alemã, alguns indicadores revelam que um maior número de férias tem um impacto mais negativo na economia, devido à paragem de empresas que têm uma componente intensamente produtiva.

Um estudo do instituto ZEW, na Alemanha, publicado em 2025, analisou o impacto dos feriados que calham ao fim de semana – ou seja, que não retiram dias úteis ao calendário laboral. A comparação permitiu medir o efeito dos feriados “úteis” na produção industrial. A conclusão foi que cada feriado reduz a produção, mas o impacto é modesto. As estimativas variam entre 0,06% e 0,28% do PIB anual, dependendo do setor. A indústria sente mais; os serviços quase não mexem.