Air France-KLM formaliza proposta para compra da TAP nas próximas semanas

A Air France-KLM irá avançar, nas próximas semanas, com o envio formal da manifestação de interesse relativa à compra de parte do capital da TAP. A garantia foi dada esta quinta-feira, 6, pelo CEO da companhia franco-neerlandesa."Continuamos, definitivamente, interessados no dossier da TAP. Pretendemos enviar formalmente a nossa carta de interesse para adquirir algum tipo de participação ou posição na estrutura de capital da TAP e isso deve ser feito antes do final deste mês", assegurou Ben Smith durante a call de apresentação dos resultados financeiros do terceiro trimestre.Recorde-se que os interessados na compra da TAP devem submeter junto da Parpública as respetivas manifestações de interesse até ao próximo dia 22 de novembro, através de email, conforme anunciado pela gestora das participações do Estado.Ben Smith confirmou que irá cumprir o calendário e disse esperar reunir-se, posteriormente, com o Governo português. "Até o momento não tivemos reuniões com as autoridades responsáveis. Enviaremos uma carta formal de manifestação de interesse no fim deste mês e, com sorte, isso dará início a um processo oficial em que nos começaremos a reunir com os principais envolvidos, incluindo o Governo", adiantou.Questionado sobre se considera que o processo de privatização da companhia está a ser bem conduzido, o presidente executivo da Air France-KLM disse ser ainda "muito cedo" para tecer considerações. "Talvez dentro de um mês ou dois já estejamos em posição de responder", referiu.O CEO também se escusou a comentar as condições apresentadas no caderno de encargos pelo Executivo de Luís Montenegro no passado mês de setembro. "Estamos a preparar os documentos e, a partir daí, começaremos a analisar o que haverá de vantajoso para nós e para eles", disse.Recorde-se que Governo aprovou em julho o diploma que enquadra o processo de privatização da TAP , definindo a venda de uma participação minoritária do capital de 49,9%. Da fatia a ser alienada, 44,9% ficará nas mãos de um investidor privado e 5% do capital destina-se aos trabalhadores. Da lista de interessados à compra da TAP, além da Air France-KLM, estão ainda na corrida o grupo IAG, que detém a espanhola Iberia e a British Airways e a alemã Lufthansa.As avaliações contabilísticas da TAP, a cargo da consultora Ernst & Young e do Banco Finantia chegaram ao Governo em julho. O Executivo recusa entregar estas avaliações ao Parlamento por considerar que os relatórios contêm informação sensível e que divulgação colocaria os interessados na companhia aérea numa vantagem negocial frente ao Estado, avançou esta quinta-feira o Eco. .Lucro da Air France-KLM cai 7% para 768 milhões no 3.º trimestre\n.Privatização faz subir valorização da marca TAP para 214 milhões de euros