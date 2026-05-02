Boris Walbaum: “O mundo está a avançar mais depressa do que as universidades, e o fosso está a aumentar”

Quando a Inteligência Artificial se torna uma mercadoria e as universidades continuam a ensinar como se o mundo fosse previsível, alguém decide que é preciso começar de novo. Para Boris Walbaum, presidente e cofundador da Forward College, esse momento chegou numa madrugada de 2019. A instituição que criou aposta num modelo híbrido - excelência académica, competências sociais e projetos reais - e desafia os estudantes a viverem em três cidades diferentes: 1.º ano letivo em Lisboa, o 2.º em Paris e o 3.º em Berlim. Em entrevista, Walbaum explica por que acredita que o Ensino Superior tradicional já não acompanha o ritmo do mundo e como o Forward tenta preencher esse fosso.

O que o levou a criar o Forward College?

Foi no verão de 2019: acordei a meio da noite, na Córsega, com a intuição de que, se não fundasse a universidade que queria criar naquele momento, nunca o faria. A ideia não surgiu do nada - já pensava há algum tempo em trabalhar na Educação e liderar uma instituição - mas cristalizou-se a partir de três experiências. Como funcionário público, vi como o serviço público pode ser disfuncional ou demasiado lento a evoluir. Como empreendedor social na Article 1 [associação fundada por Walbaum para apoio a crianças e jovens desfavorecidos no Ensino], percebi o talento que a Educação deixa no ângulo morto: capacidade de adaptação, talento social, resiliência - qualidades muito presentes em estudantes que enfrentaram dificuldades antes da universidade e que são essenciais na vida. Como consultor em Educação, via o fosso crescente entre o que o mundo exige e o que as universidades oferecem. Não é que não evoluam, mas o mundo está a avançar mais depressa do que as universidades, e o fosso está a aumentar. E com a Inteligência Artificial alarga-se ainda mais.

E sentiu que tinha de abordar estas questões criando uma nova forma de ensinar?

Não estava claro, naquele momento. Tive o impulso, mas não tinha tudo definido na minha cabeça. Até então tinha trabalhado no governo, nos serviços sociais e em consultoria. Como empreendedor social, tinha fundado a Article 1, em França, que apoia mais de 100.000 estudantes todos os anos e já apoiou mais de 1 milhão de jovens de alto desempenho, de contextos empreendedores.

Então, o que torna o Forward diferente das universidades clássicas?

O Forward foi desenhado para um mundo estruturalmente mais incerto. E o tipo de competências não são as mesmas que precisamos num mundo que é altamente previsível. Se estivermos a navegar e o mar estiver calmo, otimiza-se a vela; em mares agitados, é preciso olhar para nuvens, vento e ondas - estar mais atento ao ambiente e ser mais adaptável. É essa profundidade e capacidade de adaptação que está na base do Forward.

Tendo isso em consideração, como combina a excelência académica com competências emocionais e práticas?

Trata se de somar. Hoje não basta ser inteligente: é preciso saber “ler o mundo” - a geopolítica, o avanço tecnológico, a complexidade crescente - para antecipar e ajustar o negócio ou as decisões e administração, no setor público. E a forma como combinamos excelência académica com competências emocionais e práticas é através da flipped classroom.

As universidades convencionais não fazem essa combinação?

Não, pelo menos não de forma intencional. Todos nós desenvolvemos competências sociais e amadurecemos na universidade, mas no Forward queremos que isso seja muito mais intencional. Por isso, os estudantes têm cursos académicos - da London School of Economics ou do Forward College - e acrescentamos o Programa de Liderança, focado em desenvolvimento pessoal: colaborar em equipa, construir confiança, dar feedback, praticar comunicação não-violenta. Isto é crucial numa geração que tende a afastar se das relações humanas, quando o sucesso depende de saber estender a mão, construir confiança e comunicar. A outra parte do Programa de Liderança é a aprendizagem baseada em projetos: fazer as coisas acontecerem. Isso exige resiliência, persistência e capacidade de analisar problemas antes de propor soluções. Os estudantes percebem que ninguém está à espera deles, que é difícil captar atenção e obter respostas. Em cada período escolar têm de realizar um projeto com impacto real e demonstrar esse impacto. É assim que experimentam a vida real.

Falou em flipped classroom?

A forma como ensinamos é através da sala de aula invertida (flipped classroom). Significa que se espera que os alunos aprendam as lições sozinhos, o que é completamente provocador, porque, por norma, o professor é aquele que nos vai ensinar. A verdade é que podemos aprender sozinhos - é muito importante que o façamos, porque mais tarde na vida não haverá professores e, com um mundo de ritmo acelerado, eles precisarão de aprender muito e reaprender, desenvolver novas competências constantemente. Depois, o seminário, ou seja, a sala de aula, é um momento de interação humana. Portanto, é trabalho de grupo, são simulações, são debates, são conversas sobre questões difíceis do curso. Eles fazem isso em grupo, em conversa, veem as diferentes perspetivas. Temos opiniões diferentes, precisamos de chegar a um acordo sobre uma decisão e é exatamente assim que fazemos a nossa sala de aula invertida, com 15 alunos na sala.