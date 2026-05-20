Inflação em Portugal acelera para 3,3% e supera média europeia em abril

A economia portuguesa registou uma inflação acima da média da UE, em abril. Os dados confirmam aqueles que haviam sido divulgados pelo INE, numa altura em que a escalada de preços na energia continua na base da aceleração da inflação.

É que, de acordo com os dados do Eurostat, o Índice de Preços no Consumidor subiu 3,0% na zona euro e 3,2% na UE, em termos homólogos (respetivamente 2,6% e 2,8% em março). Portugal foi mais além, tendo alcançado os 3,3% (acima de 2,7% em março).

No que diz respeito à inflação harmonizada (HIPC), Portugal registou a quarta maior subida da UE. Esta exclui os produtos energéticos e os produtos alimentares não transformados, visto apresentarem maior volatilidade. Ora, em abril, Portugal registou um acréscimo de 1,9% face a abril de 2025, substancialmente abaixo das subidas do mesmo indicador na zona euro (1,0%) e na UE (0,9%).

Por país, maiores subidas ocorreram exclusivamente em Malta (3,4%), Chipre (2,2%) e Luxemburgo (2,0%).

Preços da energia em foco

A aceleração do índice geral foi suportada em particular pela inflação registada nos produtos energéticos. Em causa está uma subida de 10,8% em abril (após subir 5,1% em março), face ao mesmo mês do ano passado, entre os países que formam a zona euro. Por comparação com o mês de março, a subida foi de 3,0%.