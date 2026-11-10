Nasceu uma comunidade para transformar artistas em empresários

Como criar uma empresa, interpretar leis, apresentar candidaturas a bolsas e programas de apoio, elaborar um orçamento ou gerir um negócio...? No fundo, como transformar um projeto cultural em atividade económica? Através da Comunidade Artistas Inteligentes, Alice Joana Gonçalves, empreendedora formada em Direito e com um percurso profissional ligado à cultura, quer dar respostas a estas questões. Apoiar os artistas a criar o seu próprio emprego/empresa e a chegar ao mercado é o desígnio desta comunidade, que já atraiu quase 1500 atores culturais.

Segundo Alice Joana Gonçalves, as faculdades de artes não ensinam os artistas a entrar no mercado, a desenhar carreiras. E matérias como literacia financeira ou gestão de negócios são um desafio para estes profissionais, que enfrentam muito precariedade laboral, aponta. A empreendedora dá nota que as dúvidas que assaltam os artistas começam muitas vezes na Autoridade Tributária. Como revela, “não sabem qual o CAE [Código de Classificação da Atividade Económica] em que se devem inscrever ou o IVA que devem pagar”.

Foi com o objetivo de desconstruir estas dificuldades que Alice Joana Gonçalves fundou a Comunidade Artistas Inteligentes, em outubro de 2024, a partir do Montemor-o-Velho. A empreendedora, que trabalhou com o artista plástico Julião Sarmento, deixou Lisboa para viver numa pequena vila e, do interior do país, aproveitar a rede digital para chegar a artistas e entidades criativas com cursos e mentorias em sustentabilidade financeira, identificação de fontes de financiamento e planeamento do crescimento, entre outros temas.