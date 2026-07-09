Número de turistas chegados a Portugal cresce 3,3% para 29,9 milhões em 2025

O número de turistas a chegados a Portugal cresceu 3,3% em 2025 para 29,9 milhões de pessoas, um abrandamente face ao crescimento de 9,3% em 2024, divulgou esta quinta-feira, 9 de julho, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O mercado espanhol manteve a liderança entre os mercados emissores, apesar do decréscimo de 0,6%, representando uma quota de 23,8%.

O mercado do Reino Unido (11,9% do total) manteve-se como o segundo principal mercado emissor e foi o único, entre os três principais mercados emissores de turistas internacionais, a crescer (+1,9%).

Seguiu-se o mercado francês (10,9% do total), mas que diminuiu 2,9%.

Em 2025, a despesa média por turista em cada viagem registou um decréscimo de 4,2% face ao valor de 2024, fixando-se em 265,1 euros.

A generalidade dos meios de alojamento turístico registou 34,8 milhões de hóspedes, que deram origem a 89,7 milhões de dormidas em 2025, correspondendo a aumentos de 2,2% e 1,6%, respetivamente.

O mercado interno gerou 29,5 milhões de dormidas em 2025, correspondente a 32,9% do total e a um acréscimo de 3,5% face ao ano anterior. Os mercados externos deram origem a 60,2 milhões de dormidas, refletindo um crescimento anual de 0,6%.

Em 2025, 70 municípios registaram um número de dormidas de não residentes superior ao número de dormidas de residentes.

As dormidas de não residentes representaram 67,1% das dormidas na generalidade dos meios de alojamento em 2025, tendo este sido um dos anos, desde 2013, com maior dependência dos mercados internacionais, apenas superado por 2017 e de 2024, anos em que estes mercados representaram, respetivamente, 67,8% e 67,7% do total. Face a 2024, a dependência de mercados externos, em termos de dormidas, recuou 0,6 pontos percentuais (p.p.).

A taxa de sazonalidade diminuiu para 36,4% e atingiu o valor mais baixo desde 2013. Este indicador foi mais elevado entre os residentes (40,4%) do que entre os não residentes (34,4%), embora tenha diminuído em ambos os casos.

As deslocações turísticas dos residentes atingiram 26 milhões, acelerando 13,7%, em resultado da dinâmica das viagens em território nacional, que aumentaram 14% face ao ano anterior, atingindo 22,2 milhões, e das deslocações para o estrangeiro, que cresceram 12,5% em comparação com 2024, alcançando 3,9 milhões em 2025.