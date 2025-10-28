DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Economia

Portugueses batem mais um recorde e somam 11 milhões de viagens cá dentro e lá fora no primeiro semestre

A procura turística de residentes cresceu 19,2% nos primeiros seis meses do ano com um novo recorde de viagens registado. A maioria das deslocações ocorreram em território nacional.
Portugueses batem mais um recorde e somam 11 milhões de viagens cá dentro e lá fora no primeiro semestre
Reinaldo Rodrigues
Publicado a

Viajar continua a ocupar o topo das prioridades dos portugueses que bateram mais um recorde de deslocações quer dentro de portas, quer para o estrangeiro. Nos primeiros seis meses do ano, os residentes realizaram 11,2 milhões de viagens, o que representa uma subida de 19,2% face ao mesmo período do ano passado, revelam os dados divulgados esta terça-feira, 28, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Este é um novo máximo histórico de viagens realizadas por residentes num primeiro semestre.

A maioria das deslocações ocorreram em território nacional num total de 9,5 milhões, o que se traduz num crescimento de 18,9%. Já as viagens internacionais atingiram 1,7 milhões, um avanço de 20,4%.

Mais de metade das viagens do mercado doméstico, no período em análise, ocorreram no segundo trimestre do ano à boleia das férias da Páscoa. Entre abril e junho, os residentes realizaram seis milhões de deslocações (+22,1%), sendo que cinco milhões correspondem a deslocações em território nacional (+22,1%) e 975 mil ao estrangeiro (+21,9%).

O gabinete de estatística sublinha que os números do segundo trimestre foram influenciados pela estrutura móvel do calendário, ou seja, pelo efeito do período associado à Páscoa, que ocorreu este ano em abril, enquanto no ano anterior se concentrou, essencialmente, em março.

Olhando para as motivações na hora de fazer as malas e explorar outras geografias, o “lazer, recreio ou férias” apresenta-se como o principal mote das viagens (três milhões), seguindo-se a “visita a familiares ou amigos" (2,2 milhões de viagens). Também as viagens por motivos “profissionais ou de negócios” seguiram a trajetória ascendente, somando 470,2 mil deslocações (+25,4%).

Na hora de escolher o local para pernoitar, o alojamento particular gratuito continua a reunir as preferências, totalizando 10,6 milhões de dormidas. ". "Os “hotéis e similares” foram a segunda principal opção de alojamento no total de viagens, concentrando 30,7% das dormidas (6,1 milhões), mas foi a principal opção nas viagens por “motivos profissionais ou de negócios” (55,8%) e “lazer, recreio ou férias” (42,2% do total)", indica o INE.

Já a duração média das viagens caiu para 3,35 noites em comparação com as 3,52 noites registadas no segundo trimestre de 2024.

Por fim, o gabinete destaca ainda que entre abril e junho, 25,6% dos residentes fizeram pelo menos uma deslocação turística (+3,7 p.p). Numa análise mensal, e em termos homólogos, a proporção de residentes que realizou pelo menos uma viagem aumentou em todos os meses do período em análise.

Portugueses batem mais um recorde e somam 11 milhões de viagens cá dentro e lá fora no primeiro semestre
Companhias aéreas devem 145 milhões de euros a passageiros até setembro por atrasos e cancelamentos
Portugueses batem mais um recorde e somam 11 milhões de viagens cá dentro e lá fora no primeiro semestre
40 mil alojamentos locais estão em risco de serem cancelados até ao final do ano
Turismo
Viagens de residentes ao estrangeiro

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt