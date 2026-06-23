Preços das casas disparam 17,8% num ano. Procura diminui até março

Os preços da habitação continuam a subir em flecha, ainda que a procura tenha diminuído, no primeiro trimestre.

De acordo com os dados do INE, o Índice de Preços da Habitação (IPHab) subiu 3,8% nos primeiros três meses do ano (abaixo dos 4,0% registados no período anterior), face ao último trimestre de 2025. Os preços dos alojamentos existentes subiram 4,2%, ao passo que na habitação nova houve um acréscimo de 2,7%.

Face ao primeiro trimestre do ano passado, a subida dos preços é ainda mais agressiva. É que, em termos homólogos, registou-se um incremento de 17,8%. Também aqui, o aumento dos preços foi mais expressivo nos alojamentos existentes (19,7%) do que nos novos (12,6 %).

Procura cai no período em análise

Entre janeiro e março de 2026, foram transacionadas 37.745 habitações. Em causa está uma redução de 12,4% face ao trimestre anterior e 8,7% face ao mesmo período do ano passado. O valor associado acumulou 9,9 mil milhões de euros, o que significa que se situou 3,2% acima dos registos do primeiro trimestre de 2025.