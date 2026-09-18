Sauditas avisam refinarias na Europa que não vão receber crude no próximo mês

A Saudi Aramco avisou pelo menos duas refinarias europeias que não irão receber crude no próximo mês. Esta quebra no fornecimento deve-se aos danos no oleoduto da Arábia Saudita que liga este país ao Mar Vermelho, avança a Bloomberg.

Os ataques com drones por houthis e iraquianos apoiados pelo Irão provocaram fortes danos no oleoduto Este-Oeste, no início deste mês, e interromperam o fluxo de petróleo bruto que é encaminhado para o Egito, onde as refinarias europeias se abastecem.

Esta disrupção no fornecimento de petróleo bruto terá consequências no preço dos combustíveis e, por consequência, nas atividades económicas e na carteira dos consumidores.

Pelo oleoduto, circulavam atualmente cerca de cinco milhões de barris por dia, o que equivalia a 5% da oferta mundial de crude.

Segundo avança a imprensa internacional, a Saudi Aramco terá informado outras refinarias europeias da suspensão do fornecimento de petróleo bruto em outubro.

O oleoduto está a ser reparado e deverá estar parcialmente operacional dentro de alguns dias. Contudo, só dentro de seis semanas estará a operar em pleno.