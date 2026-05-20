Comboios de alta velocidade começam a chegar em 2031 e entram em circulação no ano seguinte, diz ministro

O primeiro comboio de alta velocidade deverá chegar a Portugal em 2031. Até final do ano seguinte, todos estarão na posse da CP, garante o ministro das Infraestruturas e Habitação.

Na apresentação do concurso público destinado à compra de 12 comboios de alta velocidade, Miguel Pinto Luz reiterou que está em causa a intenção de "empoderar" a CP. Para tal, salienta, "existe um consenso partidário alargado" em torno de um projeto que visa ligar, sobre linhas férreas e até 2032, Lisboa ao Porto em uma hora e 15 minutos. Acresce ainda a ligação Porto - Vigo (Espanha).

Em causa está o concurso público lançado nesta quarta-feira, com um valor base de 504 milhões de euros (sem IVA). Significa isto que o valor por comboio não poderá superar 40 milhões, a que se deve somar os serviços contratados. O concurso destina-se à compra e manutenção das 12 automotoras, tendo em vista o transporte de passageiros.

É que, além da transação dos comboios, o concurso estipula ainda a aquisição de serviços de fornecimento de peças sobresselentes, ferramentas especiais e a prestação de manutenção integral pelo vencedor durante 24 meses a partir da receção provisória da primeira unidade.

A decisão de adjudicação do concurso público está prevista para o primeiro trimestre de 2027. A entrega do primeiro comboio deverá acontecer no terceiro trimestre de 2031, seguindo-se uma cadência de um comboio por mês, para que o processo se conclua no terceiro trimestre de 2032.

Cada comboio deverá ter um mínimo de 500 lugares, com adaptação para pessoas com mobilidade reduzida e lugares destacados para o efeito. Haverão ainda espaços para bicicletas. Noutros âmbitos, terão serviço de cafetaria, sistemas de infotainment (informação e entretenimento), wi-fi, tomadas USB-C e sistema de videovigilância.

Em termos técnicos, terão que ter uma velocidade máxima igual ou superior a 300 km/h e vão estar preparados para circular pela Europa, caso haja uma extensão da linha além do território espanhol. Estarão ainda totalmente preparados para circular na linha ferroviária tradicional, de forma a ligar localidades que não estejam incluídas no circuito da alta velocidade.

Simultaneamente, o sistema de sinalização e controlo de velocidade, assim como o sistema de comunicação, será compatível com os standards que vigoram em Portugal e na Europa.

Neste momento, o Governo prepara-se ainda para lançar um concurso público para a implementação de uma oficina de manutenção destes 12 comboios

Ora, em 2032, "do lado da IP, a infraestrutura [estará] preparada", pelo que a CP estará em posição de "oferecer a este país magnífico" e primando pela "qualidade do serviço", sublinha.

No sentido de promover um "escrutínio saudável", o ministro reconheceu que houve um atraso no lançamento. "Já devíamos ter feito isto há um ano", lembrou. Ainda assim, deixou farpas à esquerda política pelas críticas que recebeu no passado.

"Tantas vezes me foi apontado que tinha um objetivo escondido de destruir a CP", mas a intenção "é exatamente a contrária", atirou.

Simultaneamente, o governante mostra a "ambição" de ver a CP entrar no concurso para o contrato de serviço público "para ganhar", reitera. Não obstante, "vamos dar igualdade de oportunidades a todos", assegura.