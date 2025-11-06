EDP prevê investir 2,5 mil milhões de euros em Portugal até 2028

A EDP conta investir 2,5 mil milhões de euros em Portugal nos próximos três anos, dos quais 1.700 milhões em redes elétricas, revelou o CEO da empresa; Miguel Stilwell de Andrade, na apresentação do plano estratégica para o período 2026-2028.“Estamos a falar de cerca de 2.500 milhões de euros, dos dos quais 1700 milhões em redes. Obviamente que está dependente ainda da proposta final da ERSE. Portanto, vamos aguardar pela proposta final e depois tomaremos uma decisão também definitiva em termos de investimento”, disse o responsável.Miguel Stilwell afirmou que a empresa está determinada e referiu que há condições subjacentes a este aumento de investimento.“Acho que uma das coisas positivas é que, de facto, somos uma empresa racional como todas as outras, e portanto, reagimos também a estímulos. Acho que é positivo existir um contexto de menores impostos [em Portugal, como o IRC]. Acho que isso promove investimento e nós estamos a reagir também a isso”, salientou.O CEO da EDP sublinhou a necessidade de Portugal continuar a criar as condições para que haja mais investimento. “Se criarem essas condições, então haverá mais investimento. E nós estamos aqui a dar provas disso, se tudo se concretizar do ponto de vista de retornos que nós estamos à espera e do ponto de vista da redução de impostos para o período até 2028”, disse.No período em análise, por exemplo, “só relativamente às redes passaríamos de cerca de 1.800 milhões de euros no último período regulatório para mais de 3 mil milhões nos próximos anos. É um aumento de mais de 250 milhões de euros por ano” de investimento adicional.Stilwell de Andrade recordou "tudo o que isso implica”, do ponto de vista de mais IRC, mais IVA, mais IRS e mais Segurança Social. “Mais todos os empregos que nós criamos por estar a investir mais no país”.“Portanto, eu acho que é claramente um bom exemplo de quando se criam as condições adequadas, consegue-se atrair investimento, incluindo uma empresa como a EDP, para investir mais em Portugal”..EDP: “O Governo e os reguladores reconheceram que têm de incentivar maiores retornos na distribuição”, em Portugal.Grupo EDP vai investir 12 mil milhões de euros entre 2026 e 2028 .EDP: “O Governo e os reguladores reconheceram que têm de incentivar maiores retornos na distribuição”, em Portugal