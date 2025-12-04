Greve Geral: REN acorda com sindicatos serviços mínimos equiparados aos fins de semana

O Grupo REN acordou com vários sindicatos a realização na greve geral de 11 de dezembro dos serviços mínimos necessários a garantir níveis de atividade semelhantes aos dias de fim de semana ou feriado, segundo um documento da DGERT.O acordo obtido quanto à definição de serviços mínimos foi divulgado pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) na sequência de uma reunião realizada no passado dia 27 de novembro entre representantes do Grupo REN, do Sindicato Nacional da Indústria e da Energia (Sindel), do Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Serviços (Sitese) e da Federação Intersindical das Indústria Metalúrgicas, Químicas, Elétricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas (Fiequimetal).De acordo com a ata da reunião, os sindicatos concordaram com a proposta apresentada pela REN, de que os serviços mínimos a assegurar durante a greve geral “sejam os necessários e suficientes para garantir a atividade tal como é desempenhada em dias de fim de semana ou feriado”.Para tal, deverão comparecer ao serviço os “trabalhadores que se mostrem necessários para garantir a atividade nesses períodos, nomeadamente todos os trabalhadores que estejam escalados de acordo com o regime de turno e de disponibilidade”.A CGTP e a UGT convocaram uma greve geral para 11 de dezembro, em resposta à proposta de reforma da legislação laboral apresentada pelo Governo, sendo a primeira paralisação a juntar as duas centrais sindicais desde junho de 2013, altura em que Portugal estava sob intervenção da 'troika'. .Lucros da REN sobem 23,4% até setembro para 103,9 milhões de euros