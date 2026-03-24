Lucros da Revolut atingem 1,5 mil milhões em 2025. Poupanças disparam 217% em Portugal

O lucro líquido da Revolut disparou 65% no ano passado para o equivalente a 1,5 mil milhões de euros. Também no mercado português se nota um crescimento acentuado, com os depósitos de poupança a mais do que duplicarem.

O banco digital apresentou os resultados de 2025 nesta terça-feira, 24 de março. Os números indicam que a receita total ascendeu a 5,3 mil milhões de euros, mais 46% do que um ano antes.

Em simultâneo, o lucro antes de impostos cresceu 57% para dois mil milhões de euros, ao passo que o lucro líquido subiu 65% e marcou 1,5 mil milhões de euros.

Noutros indicadores financeiros também se registaram subidas expressivas. É o caso da receita com subscrições dos utilizadores (mais 67%, para 828 mil milhões) e da receita com juros (mais 23% para 1,1 mil milhões). No que diz respeito aos valores movimentados em pagamentos com cartão, registou-se um incremento homólogo de 45%, até aos 1,2 mil milhões de euros.

Em termos operacionais, o número de clientes particulares aumentou 30% (68,3 milhões), o número de clientes empresariais subiu 33% (767 mil) e o saldo dos clientes avançou 66% (57,5 mil milhões de euros). O volume de transações cresceu 65% para 1,475 biliões de euros, ao passo que a carteira de crédito ganhou 120% para 2,5 mil milhões de euros.

A Revolut indica que registou "mais de 63% dos novos clientes particulares a aderirem através de "passa-a-palavra" ou recomendações", em 2025. No mesmo período, investiu 769 milhões de euros em vendas direcionadas, publicidade e atividades de marketing.

Sobre perspetivas para 2026, a Revolut antecipa um investimento de 11 mil milhões de euros até 2030, de forma a aceleração a expansão internacional e a área de inovação. Entre os planos está a criação de "mil postos de trabalho altamente qualificados" na nova sede global do grupo, em Londres. Acresce a aceleração das operações nos EUA e na Europa Ocidental.

A Revolut continua a apontar à marca de 100 milhões de clientes até meados de 2027. Para tal contribuem a conclusão da mudança de instalações para o Reino Unido e o pedido formal de licença bancária nacional nos EUA, ambos neste mês de março.

Portugal acompanha crescimento

No mercado português, a Revolut viu o número de clientes aumentar 35%, para 2,1 milhões. Os saldos de depósitos avançaram 64%, ao mesmo tempo que as transações domésticas subiram 82% face aos números de 2024.

Em simultâneo, os depósitos de poupança cresceram 217%, em função das ofertas da Revolut que equivalem às contas poupança bem conhecidas dos portugueses, oferecidas há muitos anos pela banca tradicional.

Em 2026, a Revolut quer chegar aos 2,5 milhões de clientes em Portugal, assim como acelerar o crescimento da oferta para empresas e da base de clientes neste ramo, após esta crescer 41% no ano passado.