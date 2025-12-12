OpenAI prepara o lançamento do "modo adulto" no ChatGPT em 2026

A OpenAI informou que pretende lançar o novo “modo adulto” para o ‘chatbot’ ChatGPT durante o primeiro trimestre de 2026, com o objetivo de melhorar as ferramentas de deteção de idade do modelo antes do seu lançamento.Após anunciar um novo sistema de controlo de idade que ajudará o ‘chatbot’ a identificar quando está a interagir com menores de idade, a empresa liderada por Sam Altman também revelou uma nova opção que permitirá que adultos verificados possam aceder a conteúdo erótico nas suas conversas.Na altura, a empresa tecnológica especificou que o modo adulto estaria disponível em dezembro deste ano. No entanto, agora a OpenAI prevê lançar o “modo adulto” do ChatGPT durante o primeiro trimestre de 2026.A tecnológica especificou que este atraso se deve ao facto de pretenderem melhorar as capacidades de previsão de idade do ChatGPT antes de apresentar oficialmente esta funcionalidade.O sistema de identificação de idade foi concebido para reconhecer se a pessoa com quem o ‘chatbot’ está a conversar tem menos de 18 anos com base no seu comportamento e, caso seja esse o caso, adaptar a conversa a “uma experiência do ChatGPT com políticas adaptadas à sua idade”.Esta experiência baseia-se em ações como bloquear conteúdo sexual explícito, entre outros conteúdos prejudiciais, bem como facilitar a intervenção de terceiros para garantir a segurança, caso seja necessário.A OpenAI começou a testar o novo modelo em alguns países para avaliar a sua capacidade de identificar adolescentes e “não identificar erroneamente adultos”, com o objetivo de melhorar sua precisão.Ao garantir o funcionamento do sistema, a OpenAI pretende evitar possíveis comportamentos prejudiciais do ‘chatbot’ em relação a utilizadores menores por engano, garantindo que o “modo adulto” esteja disponível apenas para pessoas maiores de idade. .ChatGPT é ferramenta de IA mais usada em Portugal