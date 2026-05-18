Ryanair regista subida de 40% nos lucros para 2,3 mil milhões

A Ryanair anunciou que os lucros aumentaram 40% para 2,3 mil milhões de euros no exercício fiscal encerrado a 31 de março.

A transportadora, com sede em Dublin, atribuiu a melhoria dos resultados à redução de custos e ao incremento das receitas, suportado pelo crescimento do tráfego e pela subida das tarifas.

Nos 12 meses até abril, a companhia registou receitas de 15,5 mil milhões de euros, mais 11% face ao período anterior, e transportou 208,4 mil milhões de passageiros, um acréscimo de 4%.

A empresa comunicou que a taxa média de ocupação das suas aeronaves permaneceu em 94% no período reportado.

Os custos operacionais, excluindo itens extraordinários, aumentaram 6%, totalizando 13,1 mil milhões de euros, enquanto o lucro antes desses itens foi de 2,3 mil milhões, um crescimento de 40% face ao ano anterior.

A companhia refere que a oferta de bilhetes encareceu 10%, revertendo a queda de 7% verificada no exercício precedente.

As receitas auxiliares cresceram 6%, para cinco mil milhões de euros, equivalendo a 24 euros por passageiro.

No plano de gestão do risco de combustível, a transportadora mantém uma estratégia de cobertura que protege cerca de 80% da sua matriz de preços até abril de 2027, com um preço de referência de 67 dólares por barril, face à volatilidade do mercado petrolífero.

A gestão da Ryanair sublinha riscos geopolíticos persistentes, nomeadamente o conflito no Médio Oriente e o impacto potencial de um eventual bloqueio do Estreito de Ormuz, mas garante que a Europa continua bem abastecida de combustível de aviação, com fornecimentos significativos provenientes da África Ocidental, das Américas e da Noruega.

A empresa não forneceu previsões de lucro para 2026-2027.

No plano regulatório, a Ryanair constituiu uma provisão de 85 milhões de euros relacionada com uma multa histórica em Itália, anunciada em dezembro de 2025, no âmbito de alegada obstrução a agências de viagem, somando ainda uma outra provisão de 256 milhões ligada ao mesmo processo.

Em paralelo, a administração confirmou negociações para estender o contrato do CEO Michael O’Leary até abril de 2032, prevendo‑se opções de ações condicionadas a metas de desempenho que poderão ascender a até dez milhões de ações.