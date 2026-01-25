Bitcoin tombou 13% no primeiro ano do mandato de Trump

Cumprido o primeiro ano do segundo mandato Donald Trump, a principal criptomoeda ficou longe de corresponder às expetativas que apontavam para uma valorização muito expressiva.

A Bitcoin atingiu até um máximo histórico em outubro, mas o entusiasmo perdeu-se e houve uma desvalorização próxima de 13% nos 365 dias após a chegada de Trump à Casa Branca (a 20 de janeiro de 2025).

Com o aproximar das eleições presidenciais nos Estados Unidos, em 2024, crescia a euforia em torno da Bitcoin, em virtude de uma crença crescente de que Donald Trump seria o próximo chefe de Estado.

Em causa esteve a favorabilidade do próprio àqueles ativos e a perspetiva de que tomaria medidas que favorecessem a liberalização do mercado. Estas contrapunham aquelas que foram tomadas pela anterior administração, no sentido de maior regulação do setor.

A ideia confirmou-se e aquela criptomoeda bateu pela primeira vez a marca dos 100 mil dólares no dia 5 de dezembro de 2024, ou seja, precisamente um mês depois das eleições.

A Bitcoin repetiria os máximos em janeiro, antes de um período de altos e baixos, mas o segundo semestre traria um ânimo renovado. Em outubro, viria a superar os 125,8 mil dólares, naquilo que é, até hoje, um máximo histórico.