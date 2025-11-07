EDP desvalorizou mais de 10% em bolsa em um dia e meio

A EDP desvalorizou 10,5% em apenas uma sessão e meia da bolsa. Os resultados dos primeiros nove meses do ano desiludiram os investidores na quinta-feira e nem o anúncio de fortes investimentos em Portugal nos próximos três anos permite evitar perdas, nesta sexta-feira, 7.Cotada na bolsa de Lisboa, a energética apresentou resultados na passada quarta-feira, após o encerramento da sessão. Os números indicam que lucro recuou 12% entre janeiro e setembro, por comparação com o mesmo período do ano passado.Ao mesmo tempo, o lucro atribuível aos acionistas também perdeu 'chama' e ficou-se pelos 952 milhões de euros. Ora, a reação dos investidores não se fez esperar.As ações da cotada terminaram a sessão de quarta-feira nos 4,389 euros e, no dia seguinte, as negociações contraíram até aos 4,106 euros. Tombaram, por isso, 6,5% na quinta-feira... mas o sentimento negativo não se ficou por ali.Nesta sexta-feira, dia 7 de novembro, os títulos recuam 4,38% e estão a negociar abaixo dos 4 euros pela primeira vez desde o final de setembro. É que o preço ronda agora os 3,926 euros, num sinal de que a oferta continua superior à procura.Recorde-se que a cotada tinha alcançado máximos de quase dois anos em meados de outubro, quando as ações chegaram a negociar acima de 4,48 euros. Significa isto que nem mesmo os anúncios feitos mais recentemente pela empresa permitiram animar os mercados. É que a EDP tem planos para investir 2,5 mil milhões de euros em Portugal até 2028. Ao mesmo tempo, o grupo EDP estima um investimento na ordem de 12 mil milhões no mesmo período, a maioria deste valor na EDP RenováveisTudo somado, a desvalorização acumulada desde o término da sessão de quarta-feira ascende a 10,5%..EDP prevê investir 2,5 mil milhões de euros em Portugal até 2028.Lucros da EDP caem 12% até setembro mas indicador subjacente fica no 'verde'.A EDP vai mesmo pagar os impostos que deve?