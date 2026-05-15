Bloggers de viagem reúnem-se este fim de semana num festival em Matosinhos

O ABVP Travel Fest, festival de viagens organizado pela Associação de Bloggers de Viagem Portugueses (ABVP), inicia este sábado, 16 de maio, na Antiga Fábrica Vasco da Gama, em Matosinhos, uma reflexão sobre turismo. O festival conta com oradores como o escritor Afonso Cruz, a socióloga e ativista ambiental Ana Milhazes, o fotojornalista Luís Godinho, o cineasta polaco Oswald Rodrigo Pereira, entre outros.

O fim de semana promovido pela ABVP - o evento termina domingo -, assenta num programa centrado no tema “Viagens num mundo em mudança”. O Travel Fest propõe "uma debate sobre os desafios contemporâneos do turismo e sobre formas mais conscientes, éticas e equilibradas de viajar", diz a organização em comunicado.

Um dos momentos de destaque do festival será a mesa redonda “Olhares cruzados sobre o turismo: impacto real, desafios e oportunidades”, que reunirá a deputada da Assembleia da República Marina Gonçalves, o economista Filipe Grilo, o biólogo Albert Taxonera e Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte.

O debate abrirá a porta "a diferentes perspetivas sobre os impactos do turismo nos territórios, nas comunidades e na economia, bem como os desafios que se colocam num contexto global em transformação", explica a ABVP.

O programa inclui a exibição do documentário “Call of the Ice”, realizado por Mike Magidson, escritor, realizador e produtor multipremiado que também integra o painel de oradores do Travel Fest. O filme centra-se na relação entre humanidade, natureza e territórios extremos do Ártico. Levanta também algumas das grandes questões ambientais e humanas que atravessam o tema do festival.

O Travel Fest integra ainda a exposição fotográfica “Sobre Viver”, da autoria de Luís Godinho, mostra que convida a um olhar intimista sobre pessoas, comunidades e realidades contemporâneas captadas ao longo do percurso documental do autor.