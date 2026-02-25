FULLVENUE impulsiona conversões da marca portuguesa FitFiu Babies em 44% com recurso a IA

A tecnológica portuguesa FULLVENUE anunciou esta terça-feira, 25 de fevereiro, que ajudou a marca de comércio eletrónico FitFiu Babies a aumentar em 44% as conversões online, através da utilização de inteligência artificial aplicada a campanhas digitais. A parceria permitiu ainda melhorar o retorno do investimento publicitário e reduzir os custos de aquisição de clientes.

De acordo com a empresa, a implementação da ferramenta proprietária “Clustie” permitiu ultrapassar os constrangimentos resultantes das recentes restrições de privacidade no ecossistema digital, que limitaram o acesso a dados comportamentais de terceiros e reduziram a eficácia dos algoritmos de segmentação nas redes sociais.

Num contexto de mercado direto ao consumidor (DTC), marcado por forte concorrência e custos crescentes nas plataformas digitais, a FitFiu Babies procurava aumentar a eficiência das campanhas em Meta Ads sem reforçar o orçamento. A perda de visibilidade sobre o comportamento dos utilizadores - frequentemente designada no setor como “crise de sinal” - vinha pressionando o custo por aquisição (CPA) e a estabilidade das campanhas.

A solução passou pela ativação de modelos baseados em dados primários (first-party data). Através da Clustie, foram analisados dados comportamentais e transacionais reais para construir audiências de maior valor, alimentando os algoritmos publicitários com sinais considerados de elevada intenção de compra.

Segundo os resultados divulgados, a estratégia traduziu-se num aumento de 44% nas conversões, numa melhoria de 17% no retorno sobre o investimento publicitário (ROAS) e numa redução de 12% no custo por aquisição.

“A Clustie ajudou-nos a melhorar a qualidade das audiências e a aumentar a eficiência das campanhas, com impacto direto na performance e na sustentabilidade da aquisição”, afirma Tânia Ribeiro, proprietária da FitFiu Babies, citada em comunicado.

Fundada em 2020, a FULLVENUE desenvolve soluções de inteligência artificial aplicadas ao marketing digital, com foco na segmentação avançada de utilizadores e na previsão de performance. A empresa trabalha com marcas de setores como moda, saúde, beleza, nutrição, desporto e retalho especializado.

Criada em 2013, a FitFiu Babies é uma marca portuguesa de cariz familiar dedicada à comercialização online de acessórios, vestuário e artigos de puericultura, apostando na personalização e no design funcional para famílias modernas.