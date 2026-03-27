Potencial de valorização das casas em Gaia pode ultrapassar os 50% em zonas prime

A crónica falta de oferta de habitação no país e os elevados preços praticados pelo mercado estão a criar oportunidades de investimento nas cidades periféricas de Lisboa e Porto. Em Vila Nova de Gaia, concelho que partilha com a Invicta a última etapa do rio Douro até chegar ao mar, “o valor do metro quadrado de um terreno pode começar nos 250 euros e ultrapassar os 900 euros em zonas prime com potencial turístico e vistas privilegiadas”, estima Luísa Fezas Vital, que acaba de assumir a direção-geral da Athena Advisers em Portugal. Segundo a especialista em imobiliário, Gaia tem freguesias com características muito distintas, o que tem impacto direto no potencial de valorização dos imóveis, que pode variar entre os 10% e ultrapassar os 50% em localizações exclusivas com escassez de oferta.



Atualmente, o preço médio do metro quadrado de uma casa de gama alta situa-se entre 4500 e 6000 euros, podendo chegar aos 8000 em locais “verdadeiramente excecionais”, avança. São zonas como Canidelo e Madalena, pela margem atlântica e oferta de novos empreendimentos de luxo, mas também Santa Marinha e Afurada, na frente ribeirinha do Douro. Estes territórios de Gaia estão em desenvolvimento e apresentam qualidades para crescer neste segmento, aponta a responsável. Luísa Fezas Vital destaca também Miramar, local já consolidado na gama alta, mas onde ainda há oportunidades.

Para Luísa Fezas Vital, Gaia reúne as características mais relevantes para quem procura um bom investimento: preços mais baixos que no Porto, forte procura habitacional e, em consequência, um grande potencial de valorização. A responsável considera este concelho “um exemplo típico” do alargamento da procura para cidades periféricas, sendo que beneficia do facto de ter bons acessos ao centro histórico do Porto, além de vistas panorâmicas sobre o Douro, o Porto e o mar.

Com base nos dados da Confidencial Imobiliário, Luísa Fezas Vital lembra que Gaia registou um aumento de 17,3% nos preços de venda de habitação no terceiro trimestre de 2025 face ao período homólogo, a maior subida dos últimos dois anos. É o segundo principal mercado na procura de casa na Área Metropolitana do Porto, sendo responsável por 24% das transações metropolitanas, e com preços 28% inferiores aos praticados na Invicta (o principal destino do investimento imobiliário).

A Athena Advisers, consultora especializada para o segmento médio-alto e alto, tem “sentido uma forte procura por habitação” neste concelho, sobretudo na zona costeira e áreas ribeirinhas do Douro. “A proximidade ao mar e à cidade do Porto, aliada ao desenvolvimento de novos condomínios e moradias de elevado padrão, tem atraído compradores nacionais com maior capacidade financeira e despertado também um crescente interesse por parte da procura internacional”, diz Luísa Fezas Vital. Os clientes da imobiliária procuram imóveis em planta e em fase de construção, tendo em vista a possibilidade de personalização e o potencial de valorização do imóvel.

Este segmento quer tipologias com áreas generosas, espaços exteriores, estacionamento e acabamentos diferenciadores. “A proximidade ao mar ou as vistas privilegiadas sobre o Douro e o Porto continuam a ser fatores altamente apetecíveis, bem como a facilidade de acessos e a proximidade a serviços, escolas e comércio”, sublinha.

A Athena Advisers, fundada há mais de 20 anos por Roman Carel, Nicholas Leach e Camille Letuve, que continuam a ser sócios da empresa, trabalha o mercado imobiliário de França - com especial foco nos Alpes e na Riviera -, e de Portugal. A consultora está também presente na Turquia, onde comercializa o resort Kaplankaya, na costa do Mar Egeu, e no Brasil, em projetos lifestyle. No ano passado, esteve envolvida em “cerca de uma centena de transações”, sendo que os Alpes franceses e Portugal destacaram-se no volume de negócios. São “dois destinos que continuam a demonstrar forte dinamismo e capacidade de atração junto de compradores locais e internacionais”, sublinha.

Escusando-se a divulgar números exatos sobre a atividade em Portugal, a responsável adianta apenas que a Athena Advisers mediou “várias dezenas de transações no segmento residencial”. Segundo afirma, “Lisboa destacou-se como a cidade mais significativa, não só por concentrar a maior parte do nosso portfólio de produtos, mas também por continuar a ser o mercado mais procurado pelos nossos clientes”, maioritariamente estrangeiros e provenientes dos EUA e Brasil,

Um dos negócios mais marcantes da Athena Advisers “foi a venda de uma unidade residencial em Lisboa pelo valor de 12 milhões de euros”. Como conta, “tratou-se de uma operação exigente e desafiante, que envolveu um processo negocial complexo e um acompanhamento rigoroso em todas as fases da transação, incluindo visitas discretas e múltiplos ajustes contratuais”.