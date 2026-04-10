Serviced apartments de 30 milhões estreiam-se no Porto

O Oporto Metropolitano, projeto que traz ao mercado do Grande Porto um conceito misto de habitação, hotelaria, comércio e serviços, num investimento superior a 30 milhões de euros, vai arrancar com a operação dos seus 50 serviced apartments no final do verão.

As residências têm tipologias T0 e T1 e, de acordo com o conceito serviced apartments, têm ao dispor um conjunto de comodidades, que inclui concierge 24 horas, limpeza regular com troca de roupa, restaurante, mercearia, um ginásio e atendimento médico nas proximidades, entre outras. Os promotores apresentam o empreendimento como uma oportunidade de investimento.

O projeto, junto à Rotunda AEP, em Matosinhos, divide-se em dois blocos com posicionamentos distintos e diferentes modelos de investimento. O Bloco A, onde estão concentrados os serviced apartments, uma unidade comercial e 58 lugares de estacionamento, tem mais de 50% das unidades comercializadas, cujos preços oscilam entre os 198.900 euros e os 285 mil euros. Já o Bloco B, que contempla 28 unidades residenciais de tipologias T1, T2 e T3, e três espaços comerciais, está já totalmente vendido.

O investimento no Bloco A resulta de uma parceria entre o bbgourmet Group e o M2O Group, através da FourPromo. O outro edifício pertence à FourPromo.

Os serviced apartments vão permitir aos proprietários utilizar o imóvel de forma flexível (para habitação própria, estadias temporárias ou investimento) sem encargos operacionais, dizem os promotores em comunicado.

O modelo de exploração foi estruturado para garantir atratividade ao investidor, através de um rendimento mínimo garantido nos primeiros anos de operação. Os proprietários irão beneficiar de uma rentabilidade de 5% sobre o valor de investimento nos dois primeiros anos, afirmam. A partir desse período, o rendimento passa a refletir diretamente o desempenho da operação.

Segundo Jorge Santos, líder do bbgourmet, o Oporto Metropolitano, “reflete uma mudança clara na forma como as pessoas encaram a habitação. Hoje, valoriza-se cada vez mais a conveniência, a flexibilidade e a possibilidade de ter serviços integrados no próprio espaço onde se vive”.