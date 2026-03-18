Economia

Fed mantém juros nos EUA, à espera de dados sobre efeitos da guerra na inflação

A Fed manteve os juros pela segunda vez consecutiva, em linha com o esperado, na sequência de mais de duas semanas de guerra no Médio Oriente. Os efeitos ainda não foram refletidos nos dados macro.
Fed mantém juros nos EUA, à espera de dados sobre efeitos da guerra na inflação
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As taxas de juro de referência mantêm-se entre 3,5% e 3,75%, na economia dos EUA.

A decisão foi anunciada pela Reserva Federal (Fed) esta quarta-feira, depois da reunião que juntou os principais responsáveis, iniciada na véspera. Corresponde à expetativa criada entre economistas e analistas (probabilidade de 98,9%, de acordo com o portal CME Group), depois de a expetativa sobre um corte cair (para 0,0%), fruto da guerra no Médio Oriente, que dura desde 27 de fevereiro.

Esta é a segunda decisão de manutenção consecutiva, depois dos cortes decididos nas reuniões de setembro, outubro e dezembro.

A partir das 18h30 (hora portuguesa), o ainda presidente da Fed, Jerome Powell, vai discursar. As atenções estarão naturalmente voltadas para os sinais sobre o impacto do conflito na economia norte-americana, nomeadamente ao nível dos preços, a começar pelo setor energético.

Jerome Powell, presidente da Fed
Jerome Powell, presidente da Fed

Esta foi a penúltima reunião realizada com o próprio no cargo. De resto, a próxima decisão em matéria de política monetária terá lugar a 29 de abril e já vai considerar a variação da inflação resultante do conflito.

Recorde-se que Donald Trump escolheu Kevin Warsh como próximo presidente da Fed, depois de multiplicar os pedidos de descida dos juros. O mandato de Powell no cargo termina a 15 de maio, a menos que decida abandonar mais cedo.

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