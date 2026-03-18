Fed mantém juros nos EUA, à espera de dados sobre efeitos da guerra na inflação

As taxas de juro de referência mantêm-se entre 3,5% e 3,75%, na economia dos EUA.

A decisão foi anunciada pela Reserva Federal (Fed) esta quarta-feira, depois da reunião que juntou os principais responsáveis, iniciada na véspera. Corresponde à expetativa criada entre economistas e analistas (probabilidade de 98,9%, de acordo com o portal CME Group), depois de a expetativa sobre um corte cair (para 0,0%), fruto da guerra no Médio Oriente, que dura desde 27 de fevereiro.

Esta é a segunda decisão de manutenção consecutiva, depois dos cortes decididos nas reuniões de setembro, outubro e dezembro.

A partir das 18h30 (hora portuguesa), o ainda presidente da Fed, Jerome Powell, vai discursar. As atenções estarão naturalmente voltadas para os sinais sobre o impacto do conflito na economia norte-americana, nomeadamente ao nível dos preços, a começar pelo setor energético.