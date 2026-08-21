Óculos Meta AI revelam suspeita de uso indevido por funcionários de ótica

As questões de privacidade que envolvem os óculos inteligentes têm-se multiplicado internacionalmente, ao passo que também aumentam as denúncias sobre gravações sem consentimento que se tornam virais na internet.

Não há, na Europa, uma regulamentação específica para a sua utilização, mas alguns países já começam a adotar medidas para barrar a circulação destes spy glasses, ou óculos espiões, como certos media, como o jornal The Guardian, os têm adjetivado. Tribunais em Inglaterra e no País de Gales proibiram os Meta AI nas suas instalações, na última semana. Antes, já restaurantes, pubs e teatros britânicos tinham anunciado um veto aos óculos. Em Potsdam, na Alemanha, foram proibidos em piscinas e saunas, com outras cidades a ponderar medidas semelhantes.

Apesar de todas as polémicas, a Meta anunciou ter vendido sete milhões de pares dos óculos AI feitos em parceria com a Ray-Ban em 2025, número que tem vindo a crescer desde o lançamento da primeira versão, em 2021. Além do hype tecnológico, um argumento sobre os benefícios deste produto tem sido o da acessibilidade. Numa reportagem sobre opiniões divergentes existentes no momento, o Guardian traz o depoimento de uma deficiente visual que considera os Meta “um ponto de viragem” na sua vida. Relata utilizar os óculos para ajudar no seu dia a dia, como pedir a descrição do ambiente em que está, e teme que as críticas públicas possam tornar a tecnologia menos acessível para pessoas que realmente beneficiam dela.

“É verdade, os computadores aumentam as nossas capacidades”, concorda Ricardo Lafuente, “mas também nos expõem”, completa. “Algo que deve ser apontado, nestas circunstâncias, é que a tecnologia digital, como tem estado a ser devolvida nesta última década, tem a privacidade e a integridade das pessoas em segundo plano. Há claramente um posicionamento muito evidente, que é o modelo de negócio”, critica o dirigente da D3.

Em todo caso, a Meta não para de anunciar melhorias, como a possibilidade de uso dos óculos com lentes graduadas, que era o objetivo da cliente referida no inicio deste texto, que conta reservar o acessório ao uso privado, para registos em ambiente familiar, e diz entender o entusiasmo que circundou a peça na loja. “É algo diferente, as pessoas têm curiosidade. Se me tivessem pedido eu tinha deixado toda a gente ver. Só quero que as pessoas prestem o serviço que é suposto, de uma forma profissional”, conclui.

As lentes graduadas nestes óculos podem vir de origem, na compra pelos sites da Meta e das marcas Ray-Ban e Oakley, ou ser obtidas posteriormente num revendedor autorizado.

Questionada pelo DN/DV sobre a situação, fonte oficial da Wells garante que nenhuma queixa foi formalizada junto da empresa. “Adicionalmente, até ao momento, não tivemos acesso às imagens ou vídeos referidos pelo cliente na queixa que vos chegou, pelo que não nos é possível confirmar a respetiva origem, contexto ou local onde terão sido captados”, diz na resposta, mas não esclarece se pode ou não prestar serviços com lentes dos Meta AI.