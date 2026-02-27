OpenAI atrai mais dinheiro do que nunca para não perder o comboio da IA

A OpenAI, que detém o ChatGPT, levantou um valor recorde, através de uma ronda de investimento, com o apoio de três dos maiores investidores do mundo em Inteligência Artificial.

Esta sexta-feira, 27 de fevereiro, a empresa comunicou que garantiu investimentos da Nvidia, Amazon e SoftBank que, juntos, totalizam 110 mil milhões de dólares (93 milhões de euros). O valor mais do que duplica a última ronda de investimento, encerrada há um ano (na altura, também um recorde da empresa).

Aquela ronda avalia a OpenAI em 730 mil milhões de dólares. Em causa está um disparo face aos 500 mil milhões de avaliação associados à ronda realizada em 2025.

A Amazon está entre as empresas que mais apostam em IA e investiu quase metade do valor. Foram 50 mil milhões de dólares, aliados à promessa de expansão do acordo que liga a OpenAI à Amazon Web Services (AWS). O investimento inicial será de 15 mil milhões e o restante valor deverá chegar "nos próximos meses".

Seguem-se a Nvidia, fabricante de chips que tem a capitalização de mercado mais alta do globo, e a multinacional japonesa Softbank, que também aposta forte no setor. Ambas investem 30 mil milhões de dólares, através da mesma ronda.

Investimentos aceleram na IA

São várias as empresas que aumentam a aposta em IA, de tal forma que está a ser muito debatida por especialistas a possibilidade de o setor estar envolto numa bolha de investimentos.