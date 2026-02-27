Empresas

OpenAI atrai mais dinheiro do que nunca para não perder o comboio da IA

Nvidia, Amazon e Softbank aceleram a aposta em IA, agora através de uma ronda de investimento recorde na dona do ChatGPT. Esta atraiu 110 mil milhões de dólares, mais do dobro da ronda anterior.
Sam Altman, CEO da OpenAI
Sam Altman, CEO da OpenAI
A OpenAI, que detém o ChatGPT, levantou um valor recorde, através de uma ronda de investimento, com o apoio de três dos maiores investidores do mundo em Inteligência Artificial.

Esta sexta-feira, 27 de fevereiro, a empresa comunicou que garantiu investimentos da Nvidia, Amazon e SoftBank que, juntos, totalizam 110 mil milhões de dólares (93 milhões de euros). O valor mais do que duplica a última ronda de investimento, encerrada há um ano (na altura, também um recorde da empresa).

Aquela ronda avalia a OpenAI em 730 mil milhões de dólares. Em causa está um disparo face aos 500 mil milhões de avaliação associados à ronda realizada em 2025.

A Amazon está entre as empresas que mais apostam em IA e investiu quase metade do valor. Foram 50 mil milhões de dólares, aliados à promessa de expansão do acordo que liga a OpenAI à Amazon Web Services (AWS). O investimento inicial será de 15 mil milhões e o restante valor deverá chegar "nos próximos meses".

Seguem-se a Nvidia, fabricante de chips que tem a capitalização de mercado mais alta do globo, e a multinacional japonesa Softbank, que também aposta forte no setor. Ambas investem 30 mil milhões de dólares, através da mesma ronda.

Investimentos aceleram na IA

São várias as empresas que aumentam a aposta em IA, de tal forma que está a ser muito debatida por especialistas a possibilidade de o setor estar envolto numa bolha de investimentos.

