Convenção Aqui é Fresco assegura aumento de 3% nas vendas para 17,5 milhões de euros

Mas a rede de 630 supermercados e minimercados Aqui é Fresco, cuja faturação agregada rondou os 500 milhões de euros no ano passado, "é muito de marcas", sublinha Carla Esteves. "Nós vivemos muito das marcas, tanto que a nossa convenção maioritariamente é constituída por marcas de fornecedores", frisa. Nestes dois dias, os pequenos empresários das lojas alimentares de proximidade puderam contactar com marcas nacionais e internacionais, que se distribuíram por 88 stands. No evento, estiveram presentes reconhecidos fornecedores do mercado português de artigos alimentares, bebidas e higiene.

A Águas do Caramulo foi uma das marcas que fez questão de estar presente na convenção. Contrariamente a outras, a empresa não estava a fazer negócio. Como frisa Sérgio Vaz, administrador e acionista, "estamos aqui para dar notoriedade à marca. E para que os retalhistas sintam que estamos perto deles". A Águas do Caramulo, que faturou 14 milhões de euros em 2025 (50% no retalho), ambiciona crescer e prepara, para isso, o lançamento de uma garrafa de vidro com tara perdida a pensar na restauração. A nova embalagem será apresentada ainda este mês e será um dos pontos altos da comemoração dos 40 anos da marca. Em 2027, será lançada em força no mercado.

A Touch, representante de mais de 50 marcas internacionais (Reese' s, Pez, Bob Snail, Loacker, entre muitas outras) foi à convenção porque quer "aumentar a aposta no retalho independente", afirma Marco Garcia, responsável pelo canal tradicional na empresa. "Percebemos o potencial" destes clientes e também "porque é importante ter várias frentes" de venda, diz ainda. Segundo Marco Garcia, o maior sucesso neste evento foi o Bob Snail, mas a presença da Touch está para além das vendas. "O objetivo é dar a provar " os produtos, apresentar as novidades, como o Pez (que entrou no portfólio há cerca de quatro meses) e as bolachas Poppies Speculoos.

No stand da Casa Mendes Gonçalves, não faltavam os picantes Sacana, os molhos Paladin e os vinagres Moreno. A empresa quis mostrar a sua aposta na inovação, que tem gerado vinagres de diversas origens. "Nós somos mestres vinagreiros", elucida logo Joana Silvestre, do departamento comercial. A chegar agora às lojas está um creme balsâmico de trufa e em ensaio estão novos vinagres. Como revela, "estamos a trabalhar um vinagre de cereja do Fundão, um de sidra com kombucha, um outro envelhecido em casca de carvalho". Já a feira, "está um bocadinho fraca. Os retalhistas não estão a fazer stock de segurança, compram se há necessidade".

No espaço da Ferrero, os ânimos também não estavam em alta. "Vamos tendo movimento, mas no ano passado tivemos mais faturação. As pessoas estão a conter-se", apontam Patrícia Salgado e Hugo João, responsáveis comerciais da marca de chocolate.