Convenção Aqui é Fresco assegura aumento de 3% nas vendas para 17,5 milhões de euros

A convenção Aqui é Fresco, evento anual que reúne os 630 associados da rede de lojas alimentares independentes e os fornecedores, gerou um volume de vendas de 17,5 milhões de euros. Este encontro do comércio de proximidade, que juntou entre 31 de maio e 1 de junho, várias centenas de pequenos empresários em Aveiro, encerrou portas a registar um aumento de 3% nas compras face ao contabilizado no ano passado. Um dos contributos para esta performance veio da marca própria da insígnia – a UP -, que já abrange 700 produtos e ambiciona crescer.
Como frisa Carla Esteves, diretora executiva da sociedade Aqui é Fresco, a UP "superou o nosso objetivo". No ano passado, "faturámos 140 mil euros e, garantidamente, esta feira permitiu quase duplicar aquilo que foi a nossa faturação em 2025". Para este crescimento, a responsável enumera várias razões: "A marca tem muita qualidade, preços competitivos, e a confiança é já muito grande". Em 2025, a UP ganhou mais 70 referências e este ano "também vamos querer aumentar" a oferta, diz. "Queremos consolidar as 70 que lançámos, mas vamos arrancar com novo processo de inovação no segundo semestre", adianta ainda.
Carla Esteves reconhece que esta procura da marca própria da insígnia Aqui é Fresco é também um sinal dos tempos. "O consumidor está muito atento aos preços mais baixos, e encontrando um produto que tem a mesma qualidade e um menor preço, opta pelo mais barato", que é habitual ser da marca própria. Para Carla Esteves, "este crescimento da marca própria no cabaz das famílias está ligado à qualidade que é perceptível do produto". Como diz, "os próprios retalhistas independentes estão a sentir que vale a pena comprar a marca própria".
Mas a rede de 630 supermercados e minimercados Aqui é Fresco, cuja faturação agregada rondou os 500 milhões de euros no ano passado, "é muito de marcas", sublinha Carla Esteves. "Nós vivemos muito das marcas, tanto que a nossa convenção maioritariamente é constituída por marcas de fornecedores", frisa. Nestes dois dias, os pequenos empresários das lojas alimentares de proximidade puderam contactar com marcas nacionais e internacionais, que se distribuíram por 88 stands. No evento, estiveram presentes reconhecidos fornecedores do mercado português de artigos alimentares, bebidas e higiene.
A Águas do Caramulo foi uma das marcas que fez questão de estar presente na convenção. Contrariamente a outras, a empresa não estava a fazer negócio. Como frisa Sérgio Vaz, administrador e acionista, "estamos aqui para dar notoriedade à marca. E para que os retalhistas sintam que estamos perto deles". A Águas do Caramulo, que faturou 14 milhões de euros em 2025 (50% no retalho), ambiciona crescer e prepara, para isso, o lançamento de uma garrafa de vidro com tara perdida a pensar na restauração. A nova embalagem será apresentada ainda este mês e será um dos pontos altos da comemoração dos 40 anos da marca. Em 2027, será lançada em força no mercado.
A Touch, representante de mais de 50 marcas internacionais (Reese' s, Pez, Bob Snail, Loacker, entre muitas outras) foi à convenção porque quer "aumentar a aposta no retalho independente", afirma Marco Garcia, responsável pelo canal tradicional na empresa. "Percebemos o potencial" destes clientes e também "porque é importante ter várias frentes" de venda, diz ainda. Segundo Marco Garcia, o maior sucesso neste evento foi o Bob Snail, mas a presença da Touch está para além das vendas. "O objetivo é dar a provar " os produtos, apresentar as novidades, como o Pez (que entrou no portfólio há cerca de quatro meses) e as bolachas Poppies Speculoos.
No stand da Casa Mendes Gonçalves, não faltavam os picantes Sacana, os molhos Paladin e os vinagres Moreno. A empresa quis mostrar a sua aposta na inovação, que tem gerado vinagres de diversas origens. "Nós somos mestres vinagreiros", elucida logo Joana Silvestre, do departamento comercial. A chegar agora às lojas está um creme balsâmico de trufa e em ensaio estão novos vinagres. Como revela, "estamos a trabalhar um vinagre de cereja do Fundão, um de sidra com kombucha, um outro envelhecido em casca de carvalho". Já a feira, "está um bocadinho fraca. Os retalhistas não estão a fazer stock de segurança, compram se há necessidade".
No espaço da Ferrero, os ânimos também não estavam em alta. "Vamos tendo movimento, mas no ano passado tivemos mais faturação. As pessoas estão a conter-se", apontam Patrícia Salgado e Hugo João, responsáveis comerciais da marca de chocolate.