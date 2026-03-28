No Dubai, estão a oferecer carros de luxo na compra de imóveis de 350 mil euros

Paulo Paiva dos Santos, que tem no seu currículo a fundação da Generis, que hoje pertence ao grupo indiano Aurobindo, e uma candidatura à presidência do Sporting Clube de Portugal, recusa-se a comentar a atual situação geopolítica. Como frisa, "eu faço diplomacia económica". É essa a função que assumiu em janeiro quando foi nomeado presidente do Portuguese Business Council no Dubai, organização sem fins lucrativos dedicada a reforçar laços comerciais, de investimento e culturais entre Portugal e o Emirado, criada há 16 anos pelo Dubai Chamber.



Para o empresário, o Dubai continua a ser uma terra de oportunidades. Mesmo com todos os conflitos que grassam na região do Golfo, "eu continuo a sentir confiança das empresas portuguesas" no território. Como sublinha, "a forma como o assunto está a ser tratado pelo governo dos Emirados transmite muita confiança e os empresários continuam a acreditar. Nós temos, diariamente, pedidos de colaboração para estabelecer empresas nos Emirados".

Segundo avança, são intenções de investimento em áreas como a inteligência artificial, a farmacêutica, o retalho e o setor portuário. Os mísseis e drones que têm atacado o território não parecem estar a destruir os negócios. Como faz questão de frisar, "eu tenho duas empresas no Dubai e, o que posso dizer, é que estou a mandar Ramirez para lá, Lacto Serra, café Pingado, Mondega. Estou a mandar os meus produtos, os aviões estão a voar, os produtos estão a chegar à alfândega, a ser desalfandegados, a ir para o armazém, a ser distribuídos".

Na sua opinião, Portugal "é uma marca que começa a ser cada vez mais interessante e mais sexy" na região, notoriedade para a qual contribuiu "o nosso amigo Cristiano Ronaldo". No Dubai, já vivem cerca de 12 mil portugueses e há mais de 100 empresas de capital nacional, em atividades como o imobiliário, arquitetura, design, comércio, marketing digital, entre outras, enumera. A função do Portuguese Business Council no Dubai é apoiar os empresários e profissionais portugueses que querem entrar neste território, facilitando a ligação às instituições públicas e privadas, o acesso ao mercado, parcerias e a colaboração bilateral.

Para 8 de abril está agendado um webinar sobre oportunidades de negócio no Dubai. "Abrimos ontem as inscrições e já temos 50 inscritos. Não estávamos à espera que chegasse já a um número destes. Acredito que vamos chegar às 100 participações". Como frisa, "nós continuamos a ter indicadores bastante positivos sobre o interesse dos empresários" na região.