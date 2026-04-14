Entrada de elétricos chineses nos EUA ameaça cenário "devastador", diz CEO da Ford

Os elétricos chineses low cost ameaçam a indústria automóvel dos EUA. "Não devíamos deixá-los entrar no nosso país", alerta o CEO da Ford.

O líder daquela marca de carros, sediada nos EUA, apela à administração liderada por Donald Trump que bloqueie a entrada de automóveis elétricos chineses no mercado norte-americano.

"A indústria é o coração e a alma do nosso país" e perder essa vertente "seria devastador", de acordo com o responsável. Em causa estão alegações de concorrência desleal, que são fáceis de explicar.